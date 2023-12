Manuel Neuer beim FC Bayern in der Kritik?

IMAGO/Andrew Yates

Dietmar Hamann kritisierte Manuel Neuer vom FC Bayern

Nach dem Sieg des FC Bayern gegen Manchester United (1:0) in der Champions League beantwortete Manuel Neuer selbstbewusst die Fragen der Journalisten in den Katakomben des Old Trafford. Nach der 1:5-Klatsche gegen Eintracht Frankfurt schwieg der Kapitän allerdings. Ein Vorgehen, dass bei den Bayern-Bosse für Stirnrunzeln gesorgt haben könnte. Das zumindest glaubt Dietmar Hamann.

"Mit unserer Mannschaft können wir alles erreichen", sagte Neuer nach dem Sieg in der Königsklasse.

Der Kapitän ergänzte zuversichtlich: "Es hängt viel von der Tagesform ab und auf wen wir treffen werden. Aber wenn wir so beherzt spielen wie heute, wenn wir das so annehmen und nicht denken, dass es von alleine geht, dann können wir weit kommen. Das ist unser großes Ziel."

FC Bayern: Hamann kritisiert Neuer

Dass Neuer nach Siegen Interviews gibt, sich aber bei Niederlagen öffentlich zurückhält, kritisierte Hamann.

"Wenn sie so seriös und professionell wie in Manchester spielen, sind sie eine richtig gute Mannschaft, dann muss sie erst einmal einer schlagen", schrieb der Ex-Profi in seiner "Sky"-Kolumne. Daher sei Neuers Aussage grundsätzlich "nicht falsch".

"Aber natürlich musst du als einer der Führungsspieler auch wissen, dass du nicht immer nur nach Siegen sprechen kannst, aber nach Niederlagen, wie zuletzt in Frankfurt schweigst", monierte Hamann und fügte hinzu: "Ich kann mir vorstellen, dass sie das bei Bayern intern angesprochen haben."

Mit der Leistung des FC Bayern bei Manchester United war Hamann sehr zufrieden. "Die Münchner haben am Dienstag so gespielt, wie ich es mir öfter von ihnen wünschen würde. Sie haben über die gesamte Spielzeit kontrolliert, im Gegensatz zu den letzten Spielen hinten kaum etwas zugelassen, sich vorne Chancen erspielt und das Siegtor gemacht", lobte der 50 Jahre alte TV-Experte.