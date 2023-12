Hoeneß wünscht VfB Stuttgart einen Sieg beim FC Bayern

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Jubelt der VfB Stuttgart auch beim FC Bayern?

Der frühere Bundesliga-Profi Dieter Hoeneß wünscht dem VfB Stuttgart und seinem Sohn Sebastian einen Sieg im Bundesliga-Kracher beim FC Bayern am Sonntag (19:30 Uhr).

"Dem VfB kann man im Moment alles zutrauen. Ich habe mich auf eine Formel festgelegt: Der VfB soll das Spiel gewinnen und die Bayern wieder Meister werden", sagte Hoeneß der "dpa".

Für die Schwaben, die zuletzt den BVB besiegten und Tabellenführer Bayer Leverkusen ein Remis abtrotzten, sei in München "alles möglich", ergänzte der 70-Jährige. "Der VfB hat auf der einen Seite in dieser Saison bewiesen, dass er gegen alle bestehen kann. Auf der anderen Seite wissen wir, dass der FC Bayern an einem guten Tag sehr schwer zu schlagen ist."

Sorgen aus Sicht des VfB macht Hoeneß allerdings die 1:5-Klatsche des deutschen Rekordmeisters am vergangenen Wochenende gegen Eintracht Frankfurt. "Meistens ist es so, dass die Bayern dann stark aus so einer Zwischenkrise hervorkommen."

Insgesamt freut sich Hoeneß auf das Duell seiner beiden Ex-Klubs. "Es verspricht ein gutes Spiel zu werden, weil zwei spielerisch starke Mannschaften aufeinandertreffen", erklärte der Ex-Profi, der 224 Bundesligapartien für den FC Bayern und 64 im Trikot des VfB Stuttgart absolvierte.

FC Bayern nur einen Punkt vor dem VfB Stuttgart

Familieninternen Zwist befürchtet Dieter Hoeneß nach der Aufeinandertreffen der beiden Teams nicht, auch wenn sein Bruder Uli immer noch einer der entscheidenden Macher beim FC Bayern ist und Sohn Sebastian den Münchnern auf dem Weg zum Titel ein Bein stellen könnte. "Das sieht man alles sportlich. Wenn Uli es einem gönnt, dann Sebastian."

Derzeit liegt der FC Bayern nur einen Zähler vor dem VfB Stuttgart, hat aber noch das Nachholspiel gegen Union Berlin in der Hinterhand. Die Partie ist für den 24. Januar 2024 (20:30 Uhr) angesetzt. Sie war wegen starken Schneefalls in der bayerischen Landeshauptstadt verschoben worden.