BVB-PK mit Edin Terzic vor dem Augsburg-Spiel

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Edin Terzic trifft mit dem BVB am Samstag auf den FC Augsburg

In der Champions League ist Borussia Dortmund am Mittwoch beim 1:1 gegen Paris Saint-Germain ein dickes Ausrufezeichen gelungen. Am Samstag (15:30 Uhr) muss der BVB gegen den FC Augsburg in der Bundesliga nachlegen. Vor der Partie stellt sich Trainer Edin Terzic den Fragen der Journalisten.

sport.de begleitet die Pressekonferenz aus Dortmund heute ab 12:30 Uhr an dieser Stelle im Live-Ticker.

+++ BVB droht in der Bundesliga das Mittelmaß +++

Gegen Bayer Leverkusen und RB Leipzig bekam Borussia Dortmund in der Bundesliga zuletzt zweimal die Grenzen aufgezeigt. Nach nur einem Punkt aus den beiden Top-Spielen hat die Terzic-Elf den Anschluss an die Champions-League-Plätze für den Moment ein Stück weit verloren. Gegen den FC Augsburg muss dringend ein Erfolgserlebnis her, damit die Lücke nicht noch größer wird. Wie schlimm wäre das Verpassen der ersten vier Plätze für den BVB?

+++ Hummels-Sperre sorgt den BVB +++

In der mitunter unsortierten BVB-Abwehr war Mats Hummels in dieser Saison ein Stabilisator. Nach der Roten Karte gegen RB Leipzig fehlt der Routinier nun aber gesperrt in der Liga. Nach der Knieverletzung von Julian Ryerson ist es der zweite bittere Ausfall, die Abwehr der Westfalen stellt sich somit aktuell fast von selbst auf. Wie will die Borussia den Hummels-Ausfall auf dem Platz konkret kompensieren? Winkt vielleicht sogar einem Youngster aus der zweiten Reihe eine Chance?

+++ Spekulationen um Terzic-Zukunft beim BVB +++

Dass die Dortmunder in den heimischen Wettbewerben zuletzt allzu oft planlos wirkten, hat medial längst auch die Rolle von Trainer Edin Terzic in den Fokus rücken lassen. Der Übungsleiter betonte jüngst, der gesteigerte öffentliche Druck habe auf seine Arbeit keine Auswirkungen. Doch wie will Terzic die Kritik verstummen lassen? Und wie fest fühlt er sich beim BVB noch im Sattel?