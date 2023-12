Bayern-PK mit Tuchel vor dem Spiel gegen den VfB Stuttgart

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Für Thomas Tuchel steht beim FC Bayern ein Top-Spiel an

Die 1:5-Klatsche in Frankfurt hat den FC Bayern vergangenes Wochenende kurz vor Weihnachten in eine kleine Krise gestürzt. Am Sonntag (19:30 Uhr) kann der Rekordmeister die Verhältnisse im Top-Spiel gegen den VfB Stuttgart gerade rücken. Vor der Partie stellt sich Trainer Thomas Tuchel der Presse.

sport.de berichtet am Freitag ab 13 Uhr im Live-Blog über die Medienrunde des FC Bayern.

+++ Droht dem FC Bayern der nächste Rückschlag? +++

Für den FC Bayern steht am Sonntag zur ungewohnten Anstoßzeit viel auf dem Spiel. Sollte das Heimspiel gegen den formstarken VfB aus Stuttgart verloren werden, könnte der Rückstand auf Leverkusen im schlimmsten Fall auf sieben Punkte anwachsen. Kurz vor Weihnachten wäre es mit aller Besinnlichkeit dahin. Womöglich müsste die Tuchel-Elf bei einer Pleite sogar als Tabellendritter ins neue Jahr gehen. Wie soll diese Szenario vermieden werden? Und wie stark schätzt Tuchel die Mannschaft von Sebastian Hoeneß ein?

+++ Holding Six oder neuer Abwehrchef? +++

Monatelang schwadronierte Thomas Tuchel im Sommer von seinem Wunsch nach einer Holding Six - einem defensiv-denkenden Mittelfeldspieler zur Absicherung der Vorderleute. Zuletzt kursierten an der Isar allerdings Gerüchte, dass im Winter vielleicht doch eher ein teurer Neuzugang für die Abwehr kommen soll. Allen voran Barca-Star Ronald Araújo soll es dem FC Bayern angetan haben. Wie heiß sind die Spekulationen wirklich? Ist die Abwehr plötzlich der neue Schwachpunkt des Rekordmeisters?

+++ Was machen die Verletzten? +++

Den sportlich bedeutungslosen Auswärtssieg in der Champions League bei Manchester United hat der FC Bayern am Dienstag teuer bezahlt. Mit Kingsley Coman und Noussair Mazraoui mussten gleich zwei Spieler angeschlagen den Platz verlassen. Beide dürften gegen Stuttgart wohl ausfallen. Wie sollen sie kurzfristig ersetzt werden?