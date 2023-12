Kimmich-Kehrtwende beim FC Bayern?

IMAGO/Allstar Picture Library Ltd

Der Vertrag von Joshua Kimmich beim FC Bayern ist noch bis 2025 datiert

Über Joshua Kimmich und dessen Zukunft beim FC Bayern wird immer eifriger diskutiert. Hatte der Münchner Mittelfeldspieler in den letzten Jahren stets einen Wechsel ausgeschlossen, soll es nun Anzeichen dafür geben, dass der 28-Jährige nun doch zumindest über einen Abschied nachdenkt.

Joshua Kimmich ist angeblich auf der Suche nach einem neuen Berater, hat "Bild"-Chefreporter Christian Falk gerüchteweise vernommen. Seine letzte Vertragsverlängerung beim FC Bayern im Sommer 2021 hatte der DFB-Star noch ohne fremde Hilfe festgezurrt - eine Seltenheit im Profigeschäft.

"Ich hatte bei der letzten Verhandlung kein perfektes Gefühl", auch, weil Details "nach außen getragen" worden waren, hatte der Mittelfeldspieler damals erklärt. Zudem wollte Kimmich selbst in sämtliche Prozesse einbezogen werden. Sein aktueller Vertrag läuft seither bis Sommer 2025.

Dass bei Kimmich nun womöglich in der Berater-Frage ein Umdenken stattfindet, könnte laut Falk vor allem damit zusammenhängen, dass er die Option eines Wechsels ins Ausland ausloten möchte.

Zuletzt wurde Joshua Kimmich immer wieder mit einem Wechsel zum FC Barcelona in Verbindung gebracht, in der vergangenen Saison hatte Barca-Trainer Xavi gar öffentlich um den Spieler geworben.

Joshua Kimmich beim FC Bayern unter Beobachtung

Wie es nun weiter geht, scheint vorerst unklar zu sein. Der FC Bayern will den 82-fachen Nationalspieler zwar grundsätzlich gerne halten, dennoch stehe Kimmich in München durchaus "unter Beobachtung", heißt es in der aktuellen Ausgabe des Podcasts "Bayern-Insider".

Der Mittelfeldmann sah sich in den vergangenen Wochen immer wieder heftiger Kritik ausgesetzt, nicht wenige Experten schreiben ihm mittlerweile den Führungsanspruch ab.

Ohnehin dürfte die Gehaltsfrage über möglichen Vertragsverhandlungen mit dem FC Bayern schweben. Aktuell soll Kimmich angeblich bis zu 20 Millionen Euro pro Jahr einstreichen. Dass die Münchner Bosse diese Summe erneut vertraglich festlegen, darüber bestehen nach Einschätzung von Christian Falk durchaus Zweifel.