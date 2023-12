Lukas Podolski bestätigt BVB-Offerte

IMAGO/Pawel Andrachiewicz

Lukas Podolski wurde vom HSV und vom BVB umworben

Lukas Podolski im Trikot von Borussia Dortmund oder Hamburger SV? Das Urgestein des 1. FC Köln hatte in seiner langen Profi-Karriere sowohl vom HSV als auch vom BVB Angebote vorliegen.

"Der HSV wollte mich zwei Mal, auch Dortmund wollte mich", bestätigte Podolski im Podcast des 1. FC Köln, ohne Details zum Werben der beiden Klubs zu verraten.

Damaligen Gerüchten zufolge bemühte sich der HSV 2005 um den späteren Weltmeister von 2014, den es ein Jahr später dann aber aus der Domstadt zum FC Bayern zog. Der BVB soll derweil versucht haben, Podolski 2013 vom FC Arsenal zurück in die Bundesliga zu holen.

Konkrete Angaben machte Podolski in dem Gespräch zu dem Interesse eines weiteren Top-Klubs: Manchester City. 2007 habe es Verhandlungen mit dem Premier-League-Schwergewicht gegeben.

"Die haben meinen Berater und mich damals in München besucht und wollten mich vom Wechsel überzeugen. Das war die Zeit, als ManCity begonnen hat das aufzubauen", schilderte Podolski.

Lukas Podolski schwärmt vom 1. FC Köln

Auch exotischere - und dafür umso lukrativere - Offerten lagen dem 38-Jährigen in den vergangenen Jahren vor.

"Ich hätte auch nach China gehen und 50 Millionen pro Jahr verdienen können. Mein Berater hat sich mit verschiedenen Vereinen getroffen. Die waren bekloppt und wollten mich verpflichten, als damals der Hype kam. Ich habe nur gesagt: Was soll ich da? Ich will leben und nicht allem hinterherjagen", so Podolski. Stattdessen zog es ihn in die Türkei und nach Japan.

Heute lässt Podolski seine Karriere in seinem Geburtsland Polen bei Gornik Zabrze ausklingen. Der 1. FC Köln wird aber immer "sein" Verein bleiben.

"Irgendwann will ich auch mit dem FC reisen, in der Südkurve stehen, ganz normaler Fan sein. Der 1. FC Köln ist für mich alles. Der FC hat mich aufgenommen, hat meine Familie aufgenommen, hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Ohne den FC hätte ich diese Karriere nicht gemacht. Dafür gibt es kein Wort", sagte Podolski.

Sein Vertrag in Zabrze läuft noch bis Sommer 2025. Und danach? "Das Alter kannst du nicht betrügen. Irgendwann ist der Akku leer", gab der Routinier zu.