BVB in Lauerstellung? Insider ordnet ten-Hag-Gerüchte ein

IMAGO/Allstar Picture Library Ltd

Erik ten Hag wird mit dem BVB in Verbindung gebracht

Der zuletzt beim BVB gehandelte Erik ten Hag muss offenbar vorerst nicht um seinen Trainerjob bei Manchester United bangen.

Wie der bestens vernetzte Transfer-Experte Fabrizio Romano in seinem "Daily Briefing" schreibt, habe der neue Investor Jim Ratcliffe ten Hag nicht mitgeteilt, seine Anstellung bei Englands Rekordmeister sei in Gefahr.

Stattdessen konzentriere sich der britische Unternehmer und Milliardär derzeit darauf, die richtigen Personen in die Vereinsführung des seit Jahren kriselnden Klubs zu holen.

Es gebe derzeit entgegen anderslautender Berichte aus Spanien auch keine Gespräche zwischen United und Julen Lopetegui, heißt es. Der 57-Jährige war im vergangenen August bei den Wolverhampton Wanderers entlassen worden und ist seitdem vereinslos. Er soll Top-Kandidat von Ratcliffe und Co. sein, falls es zur Trennung von ten Hag kommt.

Auch Graham Potter, Ex-Coach des FC Chelsea, wurde zuletzt als mögliche Option der Red Devils gehandelt.

Laut Romano sollen die United-Entscheider aber mehrheitlich weiter hinter ten Hag stehen, trotz des enttäuschenden Europapokal-Aus durch die 0:1-Pleite gegen den FC Bayern unter der Woche. Es werde allerdings eine positive Entwicklung der Mannschaft von dem 53 Jahre alte Niederländer erwartet.

"Wilde Gerüchte" um den BVB und Erik ten Hag

Wie der frühere Bundesliga-Profi Jan Aage Fjörtoft zuletzt unter Berufung auf "wilde Gerüchte" bei X (vormals Twitter) verkündete, ist ten Hag wiederum ein Kandidat bei Borussia Dortmund, sollte es dort mit Trainer Edin Terzic nicht mehr weitergehen.

Der Norweger verwies in diesem Zusammenhang auf BVB-Berater Matthias Sammer, der ten Hag einst in seiner Eigenschaft als Sportdirektor zum Co-Trainer des FC Bayern machte.

Nachdem er die Münchner im Sommer 2015 verließ, betreute der Ex-Profi erfolgreich den FC Utrecht sowie Ajax Amsterdam in seiner niederländischen Heimat. 2022 heuerte er in Manchester an. Bei United läuft es unter ten Hag bislang aber alles andere als rund.