DFB-Elf bezieht EM-Trainingslager in Weimar

AFP/SID/JOE KLAMAR

Nagelsmann und DFB-Elf gehen Ende Mai ins Trainslager

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft holt sich den Feinschliff für die Heim-EM vor den Toren Weimars. Bundestrainer Julian Nagelsmann wird seine Spieler vom 26. bis 31. Mai ins "Spa- und GolfResort Weimarer Land" im nahen Blankenhain bitten - auch, damit der Osten Deutschlands noch besser ins Turnier einbezogen wird. Dieser ist mit dem EM-Stadion Leipzig (und dem Standort Berlin) tendenziell unterrepräsentiert.

"Die EM soll nicht nur an den zehn EURO-Spielorten stattfinden, sondern in ganz Deutschland", sagte Sportdirektor Rudi Völler laut Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) vom Freitag. "Es wird eine Europameisterschaft für alle. (...) Wir gehen mit der Nationalmannschaft ganz bewusst in den Osten Deutschlands, bevor wir unser Quartier im Süden des Landes beziehen."

Die Trainingseinheiten werden auf den Plätzen des luxuriösen Fachwerkhotels stattfinden, das sich England bereits als Turnierquartier erwählt hat. "Das Resort hat uns durch optimale Platzbedingungen und Regenerationsmöglichkeiten sowie eine insgesamt kompakte Infrastruktur überzeugt", sagte Nagelsmann. "Wir finden perfekte Bedingungen vor, um uns auf die großartige Aufgabe Heim-EM vorzubereiten."

Am 1. Juni wird die Nationalmannschaft schließlich ihr Quartier in Herzogenaurach beziehen. Am 2. oder 3. und 9. Juni sind im Süden bzw. Westen die Härtetests geplant, die Gegner stehen noch nicht fest. Die EM eröffnet Deutschland fünf Tage nach der Generalprobe in München gegen Schottland. Es folgen Gruppenspiele gegen Ungarn (19. Juni/Stuttgart) und die Schweiz (23. Juni/Frankfurt).