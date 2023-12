Neues Wechsel-Indiz bei BVB-Star enthüllt

IMAGO/Heiko Blatterspiel

Giovanni Reyna (l.) ist derzeit unzufrieden beim BVB

Zu Beginn seiner Profi-Karriere galt Giovanni Reyna als eines der größten Talente überhaupt in der Fußball-Bundesliga, begeisterte schon als 17-Jähriger die Fans von Borussia Dortmund. Nach mehreren schwerwiegenden Verletzungen hat der US-Amerikaner seinen Stammplatz beim BVB allerdings längst eingebüßt und wird immer häufiger mit einem Vereinswechsel in Verbindung gebracht. Für einen Abschied aus Dortmund gibt es jetzt ein weiteres Indiz.

Laut eines jüngsten "Sky"-Berichts soll der 21-Jährige nämlich seine bisherige Berateragentur Wasserman verlassen haben, die ihn zuvor jahrelang begleitet hatte. In vielen Fällen ist ein Beraterwechsel in der Vergangenheit schon ein konkretes Anzeichen dafür gewesen, dass ein Spieler mit einem Tapetenwechsel liebäugelt.

Reyna spielt auch in der laufenden Spielzeit bei Borussia Dortmund keine große Rolle, nachdem seit dem er im September seine Wadenbein-Verletzung auskuriert hatte. Erst ein einziger Startelf-Einsatz steht in der laufenden Bundesliga-Spielzeit zu Buche, zwei weitere Einsätze von Beginn an kommen in der Champions League und im DFB-Pokal hinzu.

Verlässt Reyna den BVB schon im Januar?

In den letzten Wochen hatte sich der US-amerikanische Nationalspieler im internen Konkurrenzkampf gegen Julian Brandt und Marco Reus nicht durchsetzen können, kam in der Regel erst als Einwechselspieler zu seinen Minuten im BVB-Dress.

Nach "Sky"-Informationen könnte ein Leihgeschäft mit Reyna schon im bevorstehenden Transferfenster im Januar "tatsächlich ein Thema werden".

Wo es den Youngster, der bei Borussia Dortmund noch einen laufenden Vertrag bis 2025 besitzt, allerdings konkret hinziehen könnte, ist bis dato noch unklar. In der jüngeren Vergangenheit hatte es zuletzt mal Spekulationen um einen Abschied in Richtung Ajax Amsterdam gegeben. Wirklich konkret wurde diese Thematik bislang aber noch nicht.