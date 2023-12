HSV buhlt um Ex-Bayern-Juwel

Kevin Voigt

Oliver Batista Meier (r.) spielte einst beim FC Bayern

Beim FC Bayern wartete Oliver Batista Meier vergeblich auf seinen Durchbruch. Den offensiven Mittelfeldspieler könnte es nun zum HSV ziehen.

2016 wechselte Oliver Batista Meier vom Nachwuchs des 1. FC Kaiserslautern zur Jugend des FC Bayern. Damals sollen beachtliche 500.000 Euro den Besitzer gewechselt haben.

Die Bilanz nach rund fünf Jahren beim deutschen Rekordmeister fiel allerdings durchwachsen aus. Zwar konnte sich der Offensivspieler in den Jugendmannschaften durchsetzen, für einen dauerhaften Platz bei den Profis reichte es aber nicht. So absolvierte der Rechtsfuß gerade einmal ein Bundesliga-Spiel für den FC Bayern.

Nach einer zwischenzeitlichen Leihe zum niederländischen Erstligisten SC Heerenveen folgte Anfang 2021 der Wechsel zu Dynamo Dresden. An der Elbe unterzeichnet Batista Meier einen Vertrag bis Ende Juni 2025.

Holt Dynamo Bastia Meier vorzeitig zurück?

Derzeit ist der 22-Jährige an den Ligakonkurrenten SC Verl verliehen. Wie es für Batista Meier weitergeht, ist noch unklar. Das Leihgeschäft ist eigentlich bis zum Sommer geplant. Zuletzt gab es aber Spekulationen, nach denen Dynamo den einmaligen U20-Nationalspieler schon im Winter zurückholen und weiterverkaufen könnte.

Laut "Sky" könnte das den Hamburger SV auf den Plan rufen. Demnach sind die Rothosen durchaus an einer Verpflichtung des Angreifers interessiert. HSV-Trainer Tim Walter pflege aus gemeinsamen Zeiten bei der Bayern-Jugend ein ausgezeichnetes Verhältnis zu Batista Meier.

Als mögliche Ablöse bringt der TV-Sender eine Summe in Höhe von von 600.000 bis 700.000 Euro plus Boni ins Gespräch.

Zuletzt wurde auch dem SC Paderborn Interesse nachgesagt.

Für den SC Verl erzielte Batista Meier in dieser Saison in 18 Ligaspielen bereits neun Tore und bereitete zehn weitere Treffer vor. Damit ist der gebürtige Kaiserslauterer Topscorer in der 3. Liga.