Babbel rätselt über "ungewöhnlichen" FC Bayern

Markus Babbel spielte für den FC Bayern und den VfB Stuttgart

Vor dem Duell zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart äußerte sich Markus Babbel zur sportlichen Situation bei seinen beiden Ex-Klubs.

Der FC Bayern macht auf den 51-Jährigen "trotz der sehr guten Defensivleistung gegen Manchester United keinen supergefestigten Eindruck", analysierte er im Interview mit dem "Sportbuzzer".

"Im Ballbesitz haben die Bayern aktuell Probleme, da fehlt die Selbstsicherheit. Sie merken selbst, dass sie derzeit nicht in Topform sind", urteilte Babbel und ergänzte: "Sie leisten sich im Offensivspiel derzeit wahnsinnig viele Stockfehler und Ballverluste, das ist ungewöhnlich. Tuchel sieht das und weiß, dass da ziemlich viel Luft nach oben ist."

Einige Spieler des deutschen Rekordmeisters "haben ein Rucksack auf", so der einstige Bayern- und VfB-Profi: "Ein Beispiel: Leroy Sané, bis Mitte November in Topform, hat nach seiner Rote Karte in Österreich noch ein wenig den DFB-Blues."

Im Duell mit dem VfB Stuttgart siebt Babbel den FC Bayern zwar favorisiert. Dennoch traut er den Schwaben zu, dass sie den Münchnern einen Punkt abluchsen können.

Trainer Sebastian Hoeneß sei ein "Glücksgriff" für den VfB. Er habe "die richtigen Hebel angesetzt, lässt die Mannschaft nach vorne spielen, die wollen zocken und keinen Beton anrühren".

Die Stuttgarter sieht Babbel daher gefestigt, "da kann man nicht mehr von einer Eintagsfliege sprechen", betonte der Europameister von 1996.

Babbel fordert VfB-Duo für die Nationalmannschaft

Aufgrund der starken Leistungen beim VfB Stuttgart fordert Babbel eine DFB-Nominierung für zwei Spieler: Deniz Undav und Waldemar Anton.

"Rein sportlich hätte er es verdient", sagte er mit Blick auf Undav: "Er ist nicht der Typ klassischer zentraler Stürmer, bewegt sich sehr gut. Ein Topfußballer, der jeder Abwehr wehtun kann."

Bei Anton frage sich Babbel schon lange, warum der Innenverteidiger nicht eingeladen wird. "Anton ist die Zuverlässigkeit in Person in der Abwehr und da sehe ich in der Nationalelf aktuell deutliche Defizite", so der 51-Jährige.