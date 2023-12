Sebastian Hoeneß enthüllt Kontakt zum FC Bayern

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Sebastian Hoeneß und der VfB Stuttgart treffen auf den FC Bayern

Am Sonntagabend steht für Sebastian Hoeneß ein ganz besonderes Bundesligaspiel auf dem Programm: Der Trainer gastiert mit seinem VfB Stuttgart bei seinem Ex-Verein FC Bayern München. Im Vorfeld hat der 41-Jährige vor dem Rekordmeister gewarnt.

"Sie werden hochmotiviert sein und alles daran setzen, ihr letztes Heimspiel in diesem Jahr zu gewinnen. Uns erwartet die größtmögliche Herausforderung", betonte Hoeneß in einem Interview auf der Bayern-Homepage.

Vor dem 15. Spieltag liegt der zweitplatzierte Serienchampion in der Bundesliga-Tabelle nur einen Rang vor dem Überraschungsteam VfB Stuttgart.

Hoeneß stellte klar, sich trotz der schwierigen Aufgabe "über die Gelegenheit, uns mit der Mannschaft, die die letzten Jahre geprägt hat, zu messen" zu freuen.

Die Schwaben reisen mit riesigem Selbstvertrauen in die Allianz Arena: Am vergangenen Wochenende trotzte der VfB Ligaprimus Bayer Leverkusen ein verdientes Unentschieden ab, den BVB schlug Stuttgart binnen weniger Wochen gar zwei Mal.

Kein Wunder also, dass sich Hoeneß und Co. auch in München etwas ausrechnen: "Wir haben die Hoffnung, dass wir sie ärgern können, wenn wir einen guten Tag erwischen. Jetzt liegt es an uns, dass wir am Sonntag einen guten Tag erwischen."

Sebastian Hoeneß hält Kontakt zum FC Bayern

Auch wenn er den Verein schon vor einer Weile verlassen hat, fühlt sich Hoeneß dem FC Bayern noch immer verbunden. Einst hatte er dort verschiedene Juniorenmannschaften und später auch die Drittliga-Auswahl gecoacht.

"Gerade was die U19 und die Amateure betrifft, verfolge ich das Geschehen weiterhin. Kontakt habe ich unter anderem noch zu Jochen Sauer und Dirk Teschke oder auch zu meinen ehemaligen Spielern Timo Kern, Maxi Welzmüller und Nico Feldhahn, die ja teilweise auch noch spielen oder in anderer Funktion am Campus tätig sind", verriet der Neffe von FCB-Ehrenpräsident Uli Hoeneß.