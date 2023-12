Haller beim BVB wohl auf dem Abstellgleis

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Meusel

Sébastien Haller war beim BVB zuletzt nur noch Reservist

Sebastien Haller spielt beim BVB in der laufenden Saison kaum eine Rolle. Sommer-Neuzugang Niclas Füllkrug ist der klare "Nummer-Eins-Stürmer" der Borussia, der Ivorer oft nur Bankdrücker. Kein Wunder, dass Gerüchte um einen Abgang des 29-Jährigen die Runde machen.

In der vergangenen Spielzeit sorgte Haller mit neun Toren und fünf Assists ab Januar für den Umschwung in Dortmund und war maßgeblich an der Aufholjagd beteiligt, die fast mit dem Meistertitel endete. Doch das 2:2 gegen Mainz am letzten Spieltag - Haller verschoss einen Elfmeter - zerstörte die Träume der Schwarz-Gelben.

In der laufenden Saison sollte der nächste Angriff auf die Schale folgen. Mittlerweile muss der BVB aber eher um die Qualifikation für die Champions League bangen. Nur wenige Stars des amtierenden Vizemeisters konnten an die Leistungen der letzten Rückrunde anknüpfen.

Haller und der BVB: Trennen sich die Wege im Sommer?

Vor allem Haller nicht: In bisher neun Einsätzen gelangen dem Ivorer kein einziger Treffer, auch eine Vorlage kann er noch nicht aufweisen.

Haben ihn die Folgen seiner Chemotherapie eingeholt? Oder befindet sich der Ex-Frankfurter einfach nur in einem Leistungsloch?

Beim BVB soll es mittlerweile wohl "interne Zweifel" an Haller geben. Laut "Sky" bezweifeln die Dortmunder Verantwortlichen, dass der 29-Jährige nochmal an seine alte Hochform im BVB-Trikot anschließen kann.

Spätestens im kommenden Sommer könnte es deshalb zur Trennung kommen, im Winter soll ein Verkauf dagegen nicht realistisch sein. Der anstehende Afrika-Cup würde die Verhandlungen mit anderen Klubs erschweren.

Haller steht noch bis 2026 in Dortmund unter Vertrag, kam im Sommer 2022 für rund 31 Millionen Euro von Ajax Amsterdam. Bei einem Verkauf würde die Borussia wohl nur einen Bruchteil dieser Summe wieder einspielen können.