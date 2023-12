Mbappé-Wechsel nach Saudi-Arabien nicht ausgeschlossen?

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Wo spielt PSG-Superstar Mbappé in der kommenden Saison?

Die Gerüchte um die Zukunft von Kylian Mbappé reißen nicht ab. Während lange Zeit nur ein Verbleib bei Paris Saint-Germain oder ein Wechsel zu Real Madrid als Optionen galten, soll nun auch ein Abgang nach Saudi-Arabien eine Möglichkeit darstellen.

Das zumindest behauptet Michael Emenalo, Chef der Saudi Pro League, in einem Interview bei "Sky Sports": "Es ist ein offenes Gespräch, aber wir wissen nicht, was er tun will."

"Wenn es von seiner Seite ein Interesse daran gibt, Teil dessen zu sein, was wir jetzt und in Zukunft aufbauen, kann man die Gelegenheit nicht ausschlagen, zu sehen, ob Mbappé zu uns kommen kann", so der 58-Jährige weiter.

Mbappé hat seinen Vertrag bei PSG noch nicht verlängert

Was klar wird: Die Verantwortlichen in Saudi-Arabien haben weiterhin Kontakt zur Seite von Mbappé. Schon im vergangenen Sommer hatte man versucht, den französischen Superstar in die Wüste zu locken. Damals erteilte der Weltmeister von 2018 den Avancen allerdings eine Absage.

Emenalo zu den damaligen Verhandlungen: "Ich kann nicht sagen, wie weit die Gespräche gingen. Aber es gab ein Interesse daran und einen Verein, der bereit war."

Der Vertrag von Mbappé bei PSG läuft im kommenden Sommer aus, intern soll die Pariser Führungsriege aber weiterhin daran glauben, dass man den 24-Jährigen doch noch zu einer Verlängerung bewegen kann.

In Europa gilt weiterhin Real Madrid als größter Interessent. Der Klub aus der spanischen Hauptstadt will Mbappé dem Vernehmen nach Anfang Januar ein Vertragsangebot vorlegen. Um etwaige Diskussionen wie in den vergangenen Transferperioden zu vermeiden soll dieses aber eine Deadline haben.

In der Vergangenheit hatte der Franzose den Königlichen angeblich bereits die Zusage für einen Wechsel gegeben, kurze Zeit später aber doch in der "Stadt der Liebe" verlängert.