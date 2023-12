Ten Hag zum BVB? Terzic reagiert heftig

IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

Beim BVB nicht mehr unumstritten: Edin Terzic

Auch in der laufenden Saison schafft es der BVB bislang nicht, Konstanz in seine Leistungen zu bekommen. Auch deshalb wächst die Kritik an Edin Terzic. Vor dem Auswärtsspiel beim FC Augsburg holte der gescholtene Trainer verbal zum Gegenschlag aus.

Als er am Samstag von "Sky" gefragt wurde, wie er die jüngsten Gerüchte um eine mögliche Ablösung durch Manchester Uniteds Teammanager Erik ten Hag ausblenden könne, entgegnete der gebürtige Mendener: "Wie soll ich es ausblenden, wenn sie mich schon wieder darauf ansprechen? Das ist etwas, das ich nicht stoppen kann."

TV-Experte Jan Aage Fjörtoft hatte rund um das Champions-League-Spiel gegen Paris Saint-Germain (1:1) via X (vormals Twitter) entsprechende Spekulationen in Umlauf gebracht.

Seit Wochen wird gemunkelt, dass Terzic mit Teilen seiner Mannschaft nicht mehr zurechtkommt und darüber hinaus auch mit Sportdirektor Sebastian Kehl immer seltener auf einer Wellenlänge liegt. Auch eine baldige Trennung wurde angedeutet.

"Ich kann nicht beeinflussen, welche Fragen sie stellen, aber ich kann beeinflussen, wie ich damit umgehe. Ich bin jemand, der gerne vorweggeht. Ich übernehme gerne Verantwortung und kämpfe auch gerne. Wenn ich das nicht tue, kann ich nicht erwarten, dass andere es für mich machen", gab sich Terzic angriffslustig.

BVB will zwischen Wettbewerben "keinen Unterschied machen"

In der Bundesliga tut sich Borussia Dortmund bisher schwer, die erneute Qualifikation für die Champions League ist in Gefahr. In der Königsklasse läuft es dagegen rund, die Todesgruppe F mit Paris Saint-Germain, AC Mailand und Newcastle United wurde gewonnen.

"Jetzt ist es die Aufgabe, und das wissen wir, dass wir die Dinge, die wir gut gemacht haben, in den Bundesliga-Alltag reinbringen müssen. Es gibt für uns noch zwei extrem wichtige Spiele", so Terzic, der "keinen Unterschied machen will, in welchem Wettbewerb oder gegen welchen Gegner wir spielen".