Kehl nimmt BVB-Stars in die Pflicht

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Sportdirektor Sebastian Kehl spricht über die Lage beim BVB

Borussia Dortmund verliert die Spitze in der Fußball-Bundesliga mehr und mehr aus den Augen. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl wählte nach dem 1:1 beim FC Augsburg deutliche Worte.

"Wir sind enttäuscht, sauer und frustriert, weil wir zwei Punkte zu wenig geholt haben", wird Kehl von den "Ruhr Nachrichten" zitiert.

Borussia Dortmund war am Samstagnachmittag beim FC Augsburg zunächst mit 0:1 ins Hintertreffen geraten. FCA-Torschütze Ermedin Demirović hatte sich zuvor im Laufduell gegen BVB-Verteidiger Nico Schlotterbeck durchgesetzt. "Das Gegentor müssen wir besser verteidigen, das weiß Schlotti auch", analysierte Kehl die Situation.

Der Sportdirektor kritisierte darüber hinaus auch das Dortmunder Umschaltspiel: "Wir haben unsere Kontermöglichkeiten nicht präzise ausgespielt, haben den Torwart zu häufig gefunden." Einzig Donyell Malen traf für die Borussia. Der BVB musste sich letztlich mit einem 1:1 begnügen.

BVB gegen Mainz unter Druck

Der amtierende Vize-Meister hängt in der Fußball-Bundesliga aktuell auf dem fünften Platz fest. Tabellenführer Bayer Leverkusen könnte durch einen Sieg gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag (17:30 Uhr) bereits auf 13 Punkte davonziehen.

"Jetzt brauchen wir drei Punkte gegen Mainz, werden dann ein Fazit ziehen und in die Analyse gehen", warf Kehl einen Blick auf den Jahresabschluss gegen die 05er (Dienstag, 20:30 Uhr) voraus. Der 43-Jährige mahnte: "Unser Minimalziel Champions League dürfen wir nicht aus den Augen verlieren." Der Rückstand auf Platz vier beträgt aktuell fünf Punkte.

"Das Ergebnis ist definitiv zu wenig. Wir haben vor dem Spiel gesagt, dass wir in den verbleibenden Spielen sechs Punkte einfahren wollen und müssen. Das ist uns heute nicht gelungen. Wir hatten dennoch genug Chancen dieses Spiel zu gewinnen", sagte Dortmunds Cheftrainer Edin Terzic am Samstag nach dem Remis in Augsburg.