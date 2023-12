Schwinden Barcas Chancen auf Kimmich?

IMAGO/Allstar Picture Library Ltd

Joshua Kimmichs Arbeitspapier beim FC Bayern läuft bis 2025

Joshua Kimmich und der FC Barcelona: Immer wieder wird über eine mögliche Zusammenkunft zwischen dem spanischen Meister und dem Mittelfeldmann des FC Bayern spekuliert. Doch schwinden die Chancen der Katalanen aufgrund der jüngsten Ergebnisse?

"El Nacional" schreibt, dass Kimmich auch in Zukunft einer Mannschaft angehören will, die um alle Titel mitspielen kann. Zudem strebt der 28-Jährige nach wie vor eine große Rolle an. Die katalanische Online-Zeitung mutmaßt, dass Barcelonas jüngster Negativlauf die Chancen auf eine Verpflichtung des deutschen Nationalspielers mindern könnten.

Das Team von Cheftrainer Xavi hat in der Primera División zuletzt gegen den FC Girona (2:4) und FC Valencia (1:1) wichtige Punkte liegengelassen. In der Champions League setzte es zudem eine 2:3-Pleite bei Royal Antwerpen, die ohne Folgen blieb.

Mindestens 75 Millionen Euro fällig?

Der jüngste Medienbericht spekuliert aber darüber, dass Stars wie Kimmich Abstand von einem Wechsel in die Mittelmeer-Metropole nehmen könnten, sollte der Trend nicht schon bald wieder in die andere Richtung zeigen.

Kimmich ist noch bis 2025 an den FC Bayern gebunden. Die Münchner würden den Mittelfeldspieler wohl nur zu gerne halten, allerdings ist bis dato noch keine Entscheidung gefallen. "El Nacional" zufolge würde der FC Bayern wohl mindestens 75 Millionen Euro verlangen, sollte sich Kimmich für einen Wechsel entscheiden. Ob sich der finanziell angeschlagene FC Barcelona überhaupt einen solchen Transfer leisten könnte, ist fraglich.

FC Bayern: Kimmich auf Suche nach Berater?

Kimmich ist angeblich auf der Suche nach einem neuen Berater, hatte "Bild"-Chefreporter Christian Falk unlängst gerüchteweise vernommen.

Seine letzte Vertragsverlängerung beim FC Bayern im Sommer 2021 hatte der DFB-Star noch ohne fremde Hilfe festgezurrt - eine Seltenheit im Profigeschäft.