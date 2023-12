Bericht: BVB intern einig über Winter-Transfer

IMAGO/Ulrich Wagner

Sebastian Kehl sucht offenbar aktiv nach einem neuen Verteidiger für den BVB

Spätestens mit der Verletzung von Julian Ryerson ist die linke Abwehrseite bei Borussia Dortmund zur echten Problemzone geworden. Doch allzu lange soll die Zustand wohl nicht währen. Die Indizien für einen Winter-Transfer werden nämlich immer konkreter.

Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano am Sonntag berichtet, herrsche beim BVB inzwischen Einigkeit, dass definitiv ein neuer Linksverteidiger kommen soll.

Darauf hätten sich Trainer Edin Terzic und die sportliche Leitung um Sebastian Kehl verständigt. Aktuell sollen bereits Gespräche mit mehreren Kandidaten laufen.

Ryerson hatte sich beim Aus im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart (0:2) Anfang Dezember am Innenband verletzt. Der Norweger wird voraussichtlich frühestens Ende Januar zurück auf dem Fußballplatz sein, rund acht Wochen soll die Zwangspause dauern.

Durch seinen Ausfall steht beim BVB in Person von Ramy Bensebaini derzeit nur ein Linksverteidiger unter Vertrag. Da es für die Borussia in der Bundesliga schon am 13. Januar weiter geht und der Algerier dann zum Afrika Cup reist, herrscht dringender Handlungsbedarf.

BVB im Winter nur mit Mini-Budget

Laut "Sky" operieren die Dortmunder im Winter allerdings nur mit einem kleinen Budget von fünf bis sechs Millionen Euro. Zum Schließen der Kaderlücke könnte es deshalb auf eine Leihe hinauslaufen. In den vergangenen Wochen wurden mit Sergio Reguilón und Fran García zwei prominente Kandidaten beim BVB gehandelt.

Reguilón steht eigentlich bei Tottenham Hotspur unter Vertrag, ist aber in der laufenden Saison an Manchester United ausgeliehen. Die Leihe kann jedoch angeblich durch eine Vertragsklausel jederzeit beendet werden. Da der Spanier in Manchester kaum zu Zug kommt, scheint dies durchaus denkbar.

García spielt derweil seit dem Sommer bei Real Madrid, verlor dort zuletzt aber etwas die Gunst von Trainer Carlo Ancelotti. Medienberichten zufolge soll die Borussia bereits in Madrid angeklopft haben. Dort soll man einem Transfer offen gegenüberstehen.