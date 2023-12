Baumgart solidarisiert sich mit Fan-Protest

Rolf Vennenbernd/dpa

Hat in der Debatte um den Investorendeal der DFL Verständnis für die Fans: Kölns Trainer Steffen Baumgart.

Kölns Trainer Steffen Baumgart hat in der Debatte um den umstrittenen Investoren-Deal der Deutschen Fußball Liga mit deutlichen Worten großes Verständnis für die Fans gezeigt.

"Ich glaube, dass man das akzeptieren und respektieren muss, was die Fans zeigen. Ein Mehrheitsbeschluss kann nicht sein, dass er von 50 Leuten gemacht wird. Die Mehrheit ist die Kurve und das in jedem Stadion. Das sollte man bei allen Situationen bedenken. Ob richtig oder falsch, lasse ich außen vor", sagte der FC-Coach am Rande des Bundesliga-Spiels beim SC Freiburg bei "DAZN".

Die 36 Profi-Klubs hatten der DFL am vergangenen Montag mit der nötigen Zwei-Drittel-Mehrheit das Mandat erteilt, in konkrete Verhandlungen mit einem strategischen Vermarktungspartner einzutreten. Viele Anhänger hatten am Wochenende mit diversen Aktionen ihren großen Unmut gezeigt.

"Wir haben eine Mehrheit, die sich für den normalen Fußball entscheidet. Das zeigt die Kurve in jedem Stadion. Wir sollten nicht einfach darüber hinweggehen", ergänzte Baumgart. Der FC hatte als einer von nur drei Bundesliga-Klubs gegen die DFL-Pläne gestimmt.