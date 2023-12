Havertz trifft und springt auf Rang 1 - Reds nur remis

Nick Potts/PA Wire/dpa

Traf beim Arsenal-Sieg gegen Brighton and Hove Albion:: Kai Havertz.

Fußball-Nationalspieler Kai Havertz hat sich mit dem FC Arsenal im spannenden englischen Titelrennen zurückgemeldet und wieder die Tabellenführung übernommen. Eine Woche nach der 0:1-Pleite bei Aston Villa besiegten die Londoner am Sonntag Brighton and Hove Albion mit 2:0 (0:0) und überholten wieder den FC Liverpool.

Die Reds von Teammanager Jürgen Klopp kamen gegen den Erzrivalen Manchester United nicht über ein 0:0 hinaus und büßten Rang eins nach einer Woche schon wieder ein. Aston Villa zog dank des turbulenten 2:1 (0:1) beim FC Brentford mit zwei Roten Karten mit Liverpool nach Punkten gleich.

Schon vor dem Northwest Derby kam es zu Tumulten: Der Mannschaftsbus von United wurde mit Gegenständen beworfen, dabei ging eine Scheibe zu Bruch. Auf dem Platz blieb es trotz drückender Überlegenheit der Reds torlos - obwohl 34:6 Torschüsse, 12:0 Ecken und 69 Prozent Ballbesitz für Klopps Team zu Buche standen. Nach der Eröffnung des neuen Oberrangs sorgten 57.000 Zuschauer für die größte Kulisse an der Anfield Road seit 50 Jahren.

United, am Dienstag nach dem 0:1 gegen Bayern München aus der Champions League ausgeschieden, beschränkte sich eine Stunde lang komplett auf die Defensive und trug offensiv nichts zum Spiel bei. Erst danach entwickelte sich eine etwas offenere Partie. In der Nachspielzeit sah Manchesters Diogo Dalot wegen Meckerns Gelb-Rot (90.+4).

Gabriel Jesus erzielte per Kopf nach einem Eckball von Bukayo Saka die Führung für die Gunners (53.). Havertz sorgte im Duell mit seinem Nationalmannschaftskollegen Pascal Groß für die Entscheidung (87.). Alex Moreno (77.) und Ollie Watkins (85.) drehten in der Schlussphase die hitzige Parallelpartie zugunsten von Villa.

Am Samstag war Kapitän Tom Lockyer vom Aufsteiger Luton Town mit einem Herzstillstand auf dem Platz zusammengebrochen. Das Spiel beim AFC Bournemouth wurde abgebrochen. Kurz nach dem großen Schock gab es leichte Entwarnung: Lockyer sei ansprechbar und in einem stabilen Zustand, die Familie im Krankenhaus an seiner Seite.

Triple-Gewinner Manchester City kam ohne den verletzten Torgaranten Erling Haaland über ein 2:2 (1:0) gegen Crystal Palace nicht hinaus.