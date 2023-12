Hamann: Lieber mit Kroos als mit diesem DFB-Star zur EM

Markus Gilliar

Ein Bild aus alten Zeiten: Kroos und Gündogan im DFB-Dress

Kehrt Toni Kroos in die Fußball-Nationalmannschaft zurück? Nachdem Julian Nagelsmann am Samstagabend mit entsprechenden Aussagen zu Rückholgedanken überraschte, hat sich nun Dietmar Hamann zu Wort gemeldet. Falls Kroos tatsächlich mit zur EM fährt, sollte der Bundestrainer einen anderen DFB-Star zuhause lassen, so der TV-Experte.

"Ein interessanter Gedanke": Diese Worte von Julian Nagelsmann, die der Bundestrainer äußerte, als er im "ZDF Sportstudio" auf ein mögliches Comeback von 2014er Weltmeister Toni Kroos in der deutschen Nationalmannschaft angesprochen wurde, hallen weiter nach. Auch TV-Experte Dietmar Hamann hat sich Gedanken gemacht.

"Zuerst muss man mal schauen: Wollen wir das?", sagte Hamann bei "Sky" und fügte an: "Aber: Dass man das alles in Betracht zieht nach den letzten 18 Monaten ist legitim und richtig."

Allerdings wies der TV-Experte gleichzeitig auf das Alter von Kroos hin, der - wie Ilkay Gündogan - bereits 33 Jahre alt ist. Zu alt für die Zentrale? Laut Hamann ja.

"Wenn man auf die anderen Nationalmannschaften guckt, nach Frankreich oder England oder in den Vereinsfußball zu Manchester City, Liverpool und Co. ... die haben keinen, der über 30 Jahre alt ist, im Mittelfeld. Es gibt ganz wenige Mannschaften mit Spielern über 30", erklärte der frühere Bundesliga-Profi und bilanzierte: "Man kann nicht mit Kroos und(!) Gündogan spielen."

Ohnehin hätte man Gündogan "nie zum Kapitän machen dürfen", so Hamann weiter: "Denn damit nimmt man sich die Option, mit [Florian] Wirtz und [Jamal] Musiala zu spielen."

Hamann: Nationalmannschaft mit Kroos oder Gündogan?

Dass Nagelmann zuletzt erklärte, der Kapitän müsste nicht unbedingt gesetzt sein, wollte Hamann nicht gelten lassen. "Dann ist die Frage, ob Gündogan überhaupt Kapitän sein muss."

Das Problem: "Wenn Kroos kommt, muss er auch spielen. Es können aber nicht beide spielen. Und man hat nur 23 Leute. Das heißt, man kann nur einen der beiden mitnehmen", analysierte der TV-Experte zum drohenden Problem im Mittelfeld.

Für Hamann ist daher klar: "Ich würde lieber einen Kroos mitnehmen als einen Gündogan." Der Grund: "Weil der [Kroos] eine Position spielt, die etwas tiefer ist und wo das fehlende Tempo nicht so ins Gewicht fällt wie weiter vorn in der Offensive, wie es möglicherweise bei Gündogan der Fall ist."

Aber: "Wenn man Gündogan zum Kapitän macht, was ja der Fall ist, dann kann man Kroos nicht mitnehmen."