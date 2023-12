LIVE: Auf wen treffen Freiburg und Frankfurt?

IMAGO/HMB Media

Mario Götze wartet mit Eintracht Frankfurt auf den kommenden Gegner

Der SC Freiburg und Eintracht Frankfurt schauen am Montagmittag ganz genau nach Nyon. In der Schweiz findet die Auslosung für die nächste Runde in der Europa League sowie der Europa Conference League statt.

Bayer Leverkusen steht in der Europa League als Gruppensieger schon sicher im Achtelfinale und kann während der Playoffs entspannt die Füße hochlegen. Der SC Freiburg muss hingegen in der Zwischenrunde ran. Das Team von Cheftrainer Christian Streich wurde hinter West Ham United Zweiter. Nun müssen die Breisgauer gegen einen der "Absteiger" aus der Champions League antreten.

Mit der AC Mailand oder Galatasaray könnten harte Brocken auf Freiburg warten. Einfache Gegner gibt es in der K.o.-Runde ohnehin nicht.

Die Lostöpfe in der Europa League:

Gruppendritte Champions League: Galatasaray, RC Lens, Sporting Braga, Benfica, Feyenoord, AC Mailand, Young Boys Bern, Schachtar Donezk

Gruppenzweite Europa League: SC Freiburg, Olympique Marseille, Sparta Prag, Sporting Lissabon, FC Toulouse, Stade Rennes, AS Rom, Qarabag Agdam

Auf wen trifft Eintracht Frankfurt?

In der Conference League wartet Eintracht Frankfurt auf seinen kommenden Gegner.

Die SGE schloss ihre Gruppe hinter PAOK Thessaloniki ab. Nun geht es in der Zwischenrunde gegen einen "Absteiger" aus der Europa League. Hierbei könnte es der Bundesliga-Vertreter mit Ajax Amsterdam oder Real Betis zu tun bekommen.

Die Lostöpfe in der Europa Conference League

Gruppendritte Europa League: Olympiakos Piräus, Ajax Amsterdam, Betis Sevilla, Sturm Graz, Servette Genf, Union Saint-Gilloise, Maccabi Haifa, Molde FK

Gruppenzweite Conference League: Eintracht Frankfurt, Slovan Bratislava, KRC Gent, Dinamo Zagreb, Bodö/Glimt, Legia Warschau, Ferencvaros Budapest, Ludogorets Rasgrad