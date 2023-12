Transfer-Kehrtwende des FC Bayern bestätigt

IMAGO/Philippe Ruiz

Frisches Blut für die Mannschaft des FC Bayern?

Der FC Bayern will anders als in vorangegangenen Wintern im kommenden Januar nur auf dem Transfermarkt tätig werden, wenn eine echte Verstärkung zu haben ist.

"Wir werden nichts machen, nur damit wir den Kader auffüllen. Das haben wir in der Vergangenheit das eine oder andere Mal gemacht und gemerkt, dass es nicht funktioniert. Wenn wir was machen, dann muss es auch richtig passen - ob mit einer kurz-, mittel- oder langfristigen Lösung", bestätigte Klub-Präsident Herbert Hainer am Rande des Bundesliga-Spitzenspiels gegen den VfB Stuttgart (3:0).

Vorangehen soll beim FC Bayern eine eingehende Analyse des Bedarfs. In welche Richtung diese gehen wird, ist aber schon vor dem letzten Spiel des Jahres am Mittwoch (20:30 Uhr) beim VfL Wolfsburg klar.

"Wir werden uns in den nächsten Tagen hinsetzen und überlegen, was wir im Winter noch machen", sagte Hainer. "Wir werden die Sache sehr genau analysieren und natürlich, das ist auch kein Geheimnis, haben wir auf der Defensivseite zumindest ein Augenmerk darauf, ob es eine Möglichkeit gibt oder nicht."

Gesucht wird beim FC Bayern ein Nachfolger für Benjamin Pavard. Den französischen Vize-Weltmeister, der sowohl im Abwehrzentrum als auch als Rechtsverteidiger zum Einsatz kommen kann, hatte es im Sommer kurz vor Ablauf der Wechselfrist zu Inter Mailand gezogen.

FC Bayern: Kommt Thomas Tuchels Wunschspieler vom FC Barcelona?

Als Wunschspieler von Trainer Thomas Tuchel gilt derzeit Ronald Araujo. Mit dem 24-jährigen Uruguayer vom FC Barcelona sollen Tuchel sowie Sportdirektor Christoph Freund bereits telefoniert haben, um ihn von einem Wechsel an die Säbener Straße zu überzeugen.

Allerdings bemüht sich Barca dem Vernehmen nach parallel auch, den 2026 auslaufenden Vertrag des Leistungsträgers zu verlängern.

Verwirrung herrscht um Araujos Ausstiegsklausel in Barcelona. Während die Katalanen im Zuge seiner letzten Vertragsverlängerung 2022 eine feste Ablösesumme von einer Milliarde Euro bekanntgaben, vermeldete "Sport Bild" zuletzt, der umworbene Star sei für "nur" 80 Millionen Euro zu haben.