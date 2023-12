IMAGO/MI News

Können Erling Haaland und Pep Guardiola den Premier-League-Titel verteidigen?

Während die Fußball-Bundesliga im Winterschlaf steckt, wird auf der Insel weiter fleißig gespielt. Durchaus überraschend: Der amtierende Triple-Sieger Manchester City um Ex-BVB-Tormaschine Erling Haaland hat im englischen Titelrennen derzeit nicht die besten Karten. Auch die sport.de-Redaktion wundert sich und kommentiert die Lage in der Premier League mit ihrem ureigenen Senf.

These: Manchester City wird nicht nur vom Thron gestoßen, Peps Star-Ensemble verpasst sogar die Champions-League-Qualifikation!

Gerrit Kleiböhmer: Ja, ManCity strauchelt wundersamerweise in der Liga. Ja, die Konkurrenz aus London, Liverpool und Birmingham (!) hat die Patzer bislang gut nutzen können. Werden Pep und Co. daher am Ende in die Röhre gucken? Natürlich nicht! Ein gewisser, zuletzt verletzter Erling Haaland wird am letzten Spieltag in alter Kun-Agüero-Manier schon für das nötige Meister-Tor in letzter Minute sorgen.

Jannik Kube: Auch wenn Aston Villa derzeit für Furore sorgt, am Ende wird es auf einen Dreikampf zwischen Manchester City, Arsenal und Liverpool hinauslaufen. In der Vorsaison sahen die Gunners zunächst wie der kommende Meister aus. Am Ende fehlte den Londonern noch etwas die Erfahrung. Das bezahlte Lehrgeld wird sich nun auszahlen, um 2024 ganz oben zu stehen.

Heiko Lütkehus: Die "Big Six" sind nicht mehr das, was wie mal waren. Aston Villa, Newcastle United und weitere Klubs verdrängen Manchester United, FC Chelsea und Co. immer mehr. Die große Konstante da oben ist und bleibt aber Manchester City, das in der Breite weiterhin den besten Kader der Welt hat. Hot Take, aber vielleicht doch gar nicht so heiß nach drei Meisterschaften in Folge: Am Ende steht City wieder ganz oben.

Chris Rohdenburg: Haaland und Pep werden trauern - zwar nicht um die Champions-League-Quali, dafür langt es locker und dafür ist die Qualität auch einfach zu groß, aber durchaus um die Meisterschaft. Denn dort oben kochen derzeit zu viele Köche mit am großen Titel-Topf, zu viele Teams wollen den Champions ein Bein stellen und sind vor allem bereit dafür.

Emmanuel Schneider: Yes und No. ManCity scheitert am historischen Versuch, den Premier-League-Titel vier Mal in Serie zu gewinnen. Die Luft ist ein bisschen raus und wie dünn das Nervenkostum ist, zeigte Pep Guardiola neulich, als er zum TV-Experten-Bashing ausholte. Irgendwie nachvollziehbar, aber wirkt auch unsouverän. In der Liga jubeln endlich mal wieder die Gunners und enthronen den Serien-Champion. Dass City allerdings auch die CL-Quali verspielt, da müsste dann schon einige wilde Sternen-Konstellationen über England zusammenkommen. Für die Qualifikation reicht vermutlich Erling Haaland alleine.