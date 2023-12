Nmecha, Bonucci, Keita und Co.

IMAGO/Ralf Treese

Leonardo Bonucci und Felix Nmecha gelten als größte Transfer-Flops der Bundesliga

Das erste Fußball-Halbjahr der Saison 2023/24 ist Geschichte. Wir nutzen die Zeit zwischen den Jahren, um das Geschehene mit unserem ganz persönlichen Senf zu garnieren. Diesmal beschäftigt sich die sport.de-Redaktion mit der Frage: welcher Transfer der deutschen Bundesligisten ging am heftigsten in die Hose?

Marc Affeldt: Die Wahl fällt wirklich verdammt schwer, denn mit seinen ebenso fragwürdigen wie offensichtlich vergeblichen Versuchen, den Abgang von Jude Bellingham im Sommer 2023 aufzufangen, hat Borussia Dortmund schlicht mehr als einmal mächtig daneben gegriffen. Die 30 Millionen Euro, die man dem BVB für Felix Nmecha aus den Rippen leierte, dürften in Wolfsburg nach wie vor für Gelächter sorgen. Dass der FC Bayern Marcel Sabitzer überhaupt (19 Mio. Euro sei "Dank") zum stärksten Rivalen der letzten Dekade ziehen ließ, hätte Watzke und Co. ohnehin schon zu denken geben müssen.

Dass das Duo verletzungsbedingt bereits zahlreiche Partien verpasste, ist natürlich unglücklich, passt aber perfekt ins Bild.

Gerrit Kleiböhmer: Großer Name, große Wirkung? Das hat beim 1. FC Union Berlin leider nicht funktioniert, als man im Sommer sensationell auch den 36 Jahre alten Europameister Leonardo Bonucci nach Köpenick lockte. Die erschreckend katastrophale Ausbeute: Stand der Italiener in der Bundesliga auf dem Platz, hagelte es bislang nur Niederlagen. Dass Bonucci unter dem neuen Trainer Nenad Bjelica erst ein einziges Spiel bestritten hat, ist also nur eine logische Konsequenz.

Chris Rohdenburg: Ich habe zwei! Den Nicht-Transfer von Youssoufa Moukoko. Dem ehemaligen BVB-Wunderkind möchte man eigentlich nur zurufen: Trau Dich, geh irgendwo hin, wo du endlich spielen kannst und darfst! Und Dawid Kownacki von Werder Bremen. Klar, erstmal liegt Naby Keita als Haupt-Flop auf der Hand. Aber dass Kownacki, immerhin der viertbeste Scorer der 2. Bundesliga der letzten Saison (14 Tore, neun Vorlagen) so komplett unter dem Radar läuft, hatte ich nicht erwartet.

Heiko Lütkehus: Sowas von Naby Keita! Ja, er war ablösefrei, hat durch sein Gehalt und das sicherlich üppige Handgeld aber Ressourcen verschlungen, die das klamme Werder Bremen sehr viel nachhaltiger hätte einsetzen können - oder sogar müssen. Der Hype um den Transfer war verständlich, aus heutiger Sicht aber maßlos übertrieben. Gemessen an der Erwartungshaltung ist Keita der größte SVW-Flop seit Carlos Alberto.

Jannik Kube: Eigentlich sollte ein Leihgeschäft allen drei Parteien weiterhelfen. Beim befristeten Wechsel von Josip Stanisic zu Bayer Leverkusen ist aber das komplette Gegenteil eingetreten. Der Rechtsverteidiger ist bei den Rheinländern nur Ersatz. Bei einem Verbleib beim FC Bayern hätte wohl deutlich mehr Spielzeit gewunken, plagte sich der Rekordmeister während der ersten Saisonhälfte doch mit Personalproblemen in der Hintermannschaft herum.

Emmanuel Schneider: Enges Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Leonardo Bonucci (Union Berlin) und Naby Keita (Werder Bremen). Beide mit viel Vorschusslorbeeren und internationalem Flair (Europameister! Liverpool!) in die Bundesliga gekommen, beide enttäuschten. Keita kommt (leider) auf mehr Verletzungen/Erkrankungen als Einsätze und konnte Werder Bremen somit überhaupt nicht weiterhelfen. Bonucci denkt sich vermutlich seit Monaten: Was mache ich hier im kalten Berlin? Lediglich sechs Union-Startelfeinsätze für den Routinier sprechen Bände. Die löchrige FCU-Defensive dürfte einer italienischen Abwehrlegende mehr Schweiß auf die Stirn treiben als eine Pizza Hawaii ...