FC Bayern sieht sich als "Favorit" - BVB freut sich auf Bosz

Manuel Neuer muss mit dem FC Bayern gegen Lazio ran

Im Achtelfinale der Champions League haben der FC Bayern (gegen Lazio Rom) und der BVB (gegen die PSV Eindhoven) zumindest auf dem Papier lösbare Aufgaben erwischt, RB Leipzig bekommt es dagegen mit Titelanwärter Real Madrid zu tun. So reagieren die Beteiligten der Bundesligisten auf die Auslosung.

FC BAYERN

Christoph Freund (Sportdirektor): "Wir sind sehr happy, dass wir im Achtelfinale sind. Italienische Gegner sind immer schwer zu bespielen. Lazio ist eine erfahrene Mannschaft, auch mit viel internationaler Erfahrung. Aktuell tun sie sich in der Liga etwas schwer. Aber es werden sehr attraktive Spiele, wir freuen uns sehr drauf. Das Stadion hat schon viele große Spiele erlebt, es ist eine richtig gute Stimmung. Wir hoffen, dass wir uns in Rom eine gute Ausgangsposition verschaffen können. Unser Ziel ist es natürlich, eine Runde weiterzukommen."

Andreas Jung (Marketingvorstand): "Man darf Lazio auf keinen Fall unterschätzen. Wir haben 2020/21 schon mal gegen sie gespielt, haben zwar in Rom 4:1 gewonnen und auch daheim 2:1 gewonnen, allerdings in einem leeren Stadion. Wir wissen, wie emotional italienische Fans sind."

Manuel Neuer (Kapitän): "Es ist eine italienische Mannschaft, die taktisch immer gut aufgestellt ist. Wir haben schon positive Erfahrungen mit Lazio gemacht. Wir gehen als Favorit in die Spiele, aber wir dürfen sie nicht unterschätzen. Ich habe sehr positive Erinnerungen an das Stadion. Die Fans in Italien sind immer sehr lautstark. Jeder freut sich auf das Duell. Wir werden versuchen, beide Spiele zu gewinnen."

Thomas Müller: "Ich freue mich über das Los. Es ist eine spannende Stadt, Lazio als Club ist immer interessant. Wenn du dich fürs Achtelfinale qualifizierst, hast du einen guten Job gemacht. Es ist ein altehrwürdiges Stadion, da sind schon so viele Schlachten geschlagen worden. Wir konzentrieren uns auf die Aufgabe, es ist eine schöne Sache."

BORUSSIA DORTMUND

Edin Terzic (Trainer): "Eindhoven spielt eine perfekte Saison mit 16 Siegen aus 16 Spielen. Wir freuen uns auf das Los, aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Wir wissen, dass es eine große Chance ist, in die nächste Runde einzuziehen."

Sebastian Kehl (Sportdirektor): "PSV Eindhoven ist ein attraktives und herausforderndes Los. Sie haben alle 16 Spiele ihrer Liga gewonnen, bei einem Torverhältnis von 56:6. Im Moment ist Eindhoven das Maß aller Dinge in den Niederlanden. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit unserem ehemaligen Trainer Peter Bosz, gehen sehr optimistisch und voller Selbstbewusstsein in diese Partien. Unser klares Ziel ist es, zum ersten Mal seit 2020/21 wieder ins Viertelfinale einzuziehen."

Hans-Joachim Watzke (Vorsitzender der Geschäftsführung): "Wer sich in der Gruppenphase der Champions League durchsetzt und in die K.o.-Runde einzieht, der verfügt per se über hohe Qualität. Da sollte sich niemand etwas vormachen. PSV ist eine Top-Mannschaft, die ausnahmslos alle Spiele ihrer nationalen Liga gewonnen hat. Das sagt schon etwas aus. Wir freuen uns auf diese Partien und nehmen die Herausforderung an."

RB LEIPZIG

Johann Plenge (Geschäftsführer) bei "Sky": "Uns erwarten zwei tolle Spiele, die wir uns verdient haben. Wir freuen uns darauf. Real Madrid ist trotz der Ausfälle sehr gut besetzt. Wir sind stabil und haben eine sehr gute Gruppenphase gespielt."

Rouven Schröder (Sportdirektor): "Wir haben einen nicht ganz unbekannten Gegner erwischt. Es ist mit einer der Top-Favoriten. Wir freuen uns aber. Der Favorit ist Real Madrid, aber wir sind auch ambitioniert und können ihnen wehtun. Die Rollen sind verteilt. Als Fan ist Real Madrid etwas ganz Besonderes. Aber wir wollen nicht als Fan hinfahren. Wir werden nicht vor Ehrfurcht erstarren."