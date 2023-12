Meinungen zur Trainer-Frage beim BVB

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Edin Terzic hat beim BVB aktuell keinen leichten Stand

Die sport.de-Redaktion hat in der Winterpause ihre Köpfe zusammengesteckt. Diesmal wird die These diskutiert, ob Edin Terzic trotz des Treueschwurs der BVB-Bosse auch bei möglichen weiteren Rückschlägen Trainer bei Borussia Dortmund bleibt. In der Redaktion gehen die Meinungen durchaus auseinander.

These: Edin Terzic sitzt im Februar nicht mehr auf der Bank des BVB!

Marc Affeldt: Der Spielplan meint es gut mit dem BVB - und genau das wird Terzic zum Verhängnis! Die Ligaspiele gegen Darmstadt, Köln und Bochum lesen sich für die Borussen eher wie ein gemütlicher Winterspaziergang, nachdem man sich, einen wärmenden Grog in der Hand, unter eine flauschige Decke kuschelt.

Die Kuschelstimmung zwischen Terzic und einigen seiner Stars ist allerdings längst Geschichte und so fehlt mir der Glaube, dass der BVB die Underdogs mit Powerfußball vom Platz zu fiedelt. Statt neun Punkten stehen am Ende des Dreierpacks zahlreiche Fragen - unter anderem die, wer neuer Coach werden soll.

Jannik Kube: Die Titelchancen in der Meisterschaft sowie im DFB-Pokal wurden bereits verspielt. Bei einem Trainerwechsel nach der Winterpause würde eine äußerst unglückliche Ausgangslage auf einen potenziellen Nachfolger warten. Auch deshalb wird es der BVB bis zum Saisonende weiter mit Terzic versuchen.

Gerrit Kleiböhmer: Die Elefantenrunde um Hans-Joachim Watzke hat kurz vor den Festtagen beschlossen: Edin Terzic bleibt Trainer des BVB. Dass diese, im Profigeschäft fast schon außergewöhnliche Bindung zwischen Klub und Trainer noch im Frühjahr 2024 reißt, ist kaum vorstellbar. Klar ist aber auch: Wenn Terzic das Minimalziel Champions-League-Quali tatsächlich zu verpassen droht, muss Watzke im Verlauf der Rückrunde irgendwann die Reißleine ziehen - und Matthias Sammer zur Rolle des Interimsretters überreden.

Emmanuel Schneider: Obacht! Edin Terzic kann Rückrunde. Also zumindest im vergangenen Jahr, als der BVB noch neun Punkte auf die Bayern aufholte - bis zum kolossalen Einbruch am letzten Spieltag. Dass es nun vermehrt Berichte über rebellierende Spieler gibt, ist ein schlechtes Zeichen für den Trainer. Solange jedoch Hans-Joachim Watzke die Hand über seinen Trainer hält, bleibt er an Bord. Vermutlich bis zum Ende der Saison - samt Champions-League-Quali.

Christian Schenzel: Sollte der BVB Terzic wenige Wochen nach dem Treuebekenntnis rauswerfen, dann sollten Sebastian Kehl und auch Hans-Joachim Watzke gleich mitgehen. Denn dann hätten sie ihre Glaubwürdigkeit verspielt. Entweder sie ziehen es jetzt mit Terzic durch, oder es kommt zu einem maximal radikalen Schnitt, bei dem wirklich alles und jeder hinterfragt wird - so wie es zum Beispiel beim FC Bayern im Frühjahr passiert ist.