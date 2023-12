Bericht: Müller-Frage beim FC Bayern ist geklärt

IMAGO/Ulrich Wagner

Thomas Müller ist ein echtes Urgestein des FC Bayern

Seit Wochen wurde darüber spekuliert, ob die aktive Zeit von Thomas Müller im kommenden Sommer 2024 zu Ende gehen könnte - angesichts seines auslaufenden Vertrags und seiner überschaubaren Spielzeiten unter Cheftrainer Thomas Tuchel. Laut eines jüngsten Medienberichts soll diese offene Frage nun noch vor Weihnachten geklärt worden sein.

Wie es in einem jüngsten "Bild"-Bericht heißt, hat sich der FC Bayern mit seinem Urgestein auf einer erneute Vertragsverlängerung geeinigt. So soll Müller einen unterschriftsreifen Kontrakt auf dem Tisch liegen haben, der ihn eine weitere Saison, also bis Sommer 2025, an den deutschen Rekordmeister bindet.

Das einzige, was noch fehlen soll, ist die Unterschrift unter dem erneuerten Arbeitspapier, heißt es in dem Zeitungsbericht weiter. Eine grundsätzliche Einigung zu einer weiteren Zusammenarbeit sei demnach aber bereits fest mit den Bayern-Bossen verabredet.

Thomas Müller ist in den letzten Jahren zum erfolgreichsten Spieler des FC Bayern aller Zeiten aufgestiegen. Im Trikot der Münchner hat der mittlerweile 34-Jährige bereits zwölf Deutsche Meisterschaften, sechs Pokalsiege und zwei Champions-League-Titel gesammelt.

Müller spielt 16. Bundesliga-Saison für den FC Bayern

In Fan-Kreisen genießt Müller aufgrund seiner sportlichen Verdienste sowie seiner ellenlangen Vereinszugehörigkeit mittlerweile absoluten Kultstatus.

Gegenwärtig spielt der Offensivmann des FC Bayern seine bereits 16. Bundesliga-Saison. In der laufenden Spielzeit steht er bei zwölf Einsätzen (ein Tor), sieben davon allerdings nur noch als Einwechselspieler.

Am vergangenen Sonntag durfte er gegen den VfB Stuttgart (3:0) mal wieder von Beginn an ran und zeigte sich dabei gewohnt fleißig und mannschaftsdienlich. Ein eigener Treffer in der ersten Halbzeit wurde aufgrund einer Abseitsstellung zurückgenommen.

Eine offizielle Bestätigung der Vertragsverlängerung steht von Seiten des FC Bayern derweil noch aus.