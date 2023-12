Enthüllt! So plant der FC Bayern mit Youngster Pavlovic

IMAGO/Wolfgang SCHNEBLE / SVEN SIMON

Aleksandar Pavlovic (r.) durfte von Beginn an im Bayern-Mittelfeld ran

90 Minuten lang durfte Aleksandar Pavlovic am Sonntagabend im Bundesliga-Duell mit dem VfB Stuttgart für den FC Bayern ran. Beim glatten 3:0-Heimsieg der Münchner zeigte das Eigengewächs eine starke Vorstellung. Längst mehren sich die Interessenten an dem Youngster, die nur allzu gerne über die Pläne des Youngster unterrichtet werden wollen.

Mehr Stallgeruch geht nicht: Aleksandar Pavlovic ist gebürtiger Münchner, spielt bereits seit seinem achten Lebensjahr beim FC Bayern. In dieser Saison schaffte er den Durchbruch in der Fußball-Bundesliga, die Partie gegen Stuttgart war bereits sein vierter Liga-Einsatz unter Cheftrainer Thomas Tuchel.

Längst mehren sich die Anfragen für den 19-Jährigen, der aufgrund der Weltklasse-Konkurrenz im zentral-defensiven Mittelfeld bei den Münchnern vor einer schwierigen Entscheidung steht.

Will Pavlovic beim FC Bayern bleiben, drohen ihm in jungen Fußballer-Jahren viele Spiele auf der Ersatzbank und eine schleppende Entwicklung als Jung-Profi. Verlässt er den deutschen Rekordmeister zu früh, könnte er eine womöglich einmalige Chance bei einem der besten Vereine in Europa leichtfertig aus der Hand geben.

"Sky" enthüllte nun, wie es derzeit in den Planungen des FC Bayern mit seinem Eigengewächs steht.

Dem Medienbericht zufolge sollen bereits zwei konkrete Anfragen von zwei Klubs aus der Bundesliga eingegangen sein, die den Teenager gerne ab dem Winter ausgeliehen hätten. Ein kompletter Verkauf kommt für den deutschen Meister aktuell sowieso nicht infrage, wurde mit Pavlovic doch erst in diesem Herbst langfristig bis 2027 verlängert.

Pavlovic-Abgang im Sommer nicht ausgeschlossen

Der Mittelfeldmann selbst soll alle bislang eingegangenen Anfragen aus der Bundesliga allerdings selbst abgeblockt und kein Interesse daran signalisiert haben, die Münchner in diesem Winter zu verlassen.

Vielmehr will sich der Deutsch-Serbe für weitere Pflichtspiel-Einsätze empfehlen und seinen steilen Karriereweg in der Rückrunde weiter fortsetzen.

Ab dem Sommer sollen "die Karten neu gemischt" werden, wie es in dem "Sky"-Bericht dann aber weiter heißt.

Bedeutet: Nach der Saison 2023/2024 soll eine Bilanz gezogen werden, wie wichtig Pavlovic schon für den Rekordmeister ist, ob er unter Thomas Tuchel genügend Einsatzminuten sammeln konnte oder ob sich doch noch ein Leihgeschäft anbieten würde. Bis dahin will der gebürtige Münchner aber Vollgas für seine Farben geben.