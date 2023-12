Enthüllt: Daran hakt die Verlängerung mit Müller noch

IMAGO/Revierfoto

Thomas Müller setzt seinen Weg beim FC Bayern fort

Der FC Bayern hat in einer wichtigen Personalfrage noch vor Weihnachten Nägel mit Köpfen gemacht und sich mit Thomas Müller auf eine Vertragsverlängerung geeinigt. Unterschrieben ist das neue Arbeitspapier allerdings noch nicht, denn ein wichtiger Punkt muss zwischen den Parteien noch geklärt werden.

Wie die Münchner "AZ" berichtet, ist der neue Müller-Vertrag beim FC Bayern noch nicht unterschrieben, da sich Klub und Spieler noch nicht gänzlich auf die finanziellen Rahmenbedingungen geeinigt haben. Weit sind die Parteien dem Bericht zufolge jedoch nicht mehr auseinander.

Müller will laut der "AZ" keine großen Gehaltseinbußen in Kauf nehmen - obwohl seine sportliche Rolle in der aktuellen Saison deutlich kleiner als noch in den Vorjahren ist. Es heißt, der Routinier poche auch weiterhin auf ein Salär von rund 20 Millionen Euro jährlich. Ein Wunsch, den der FC Bayern ihm wohl erfüllen wird.

Einigung zwischen Müller und dem FC Bayern erzielt

Trotz noch ausstehenden Verhandlungen gibt es auch laut "AZ" keine Zweifel an einer weiteren Zusammenarbeit. Von dieser hatte am Montag zunächst die "Bild" berichtet. Auch dort hieß es, Müller und der Rekordmeister hätten sich grundsätzlich geeinigt.

Wirklich überraschend kommt die Einigung nicht, schließlich ist Müller seit vielen Jahren eins der größten Aushängeschilder der Münchner. Auch die Verantwortlichen betonten in den letzten Wochen wiederholt die große Bedeutung des 34-Jährigen für die Mannschaft und den Verein.

Wann genau Müller sein neues Arbeitspapier unterschreiben wird, steht zwar noch nicht fest, der "AZ" zufolge wird der Rekordmeister aber noch im Laufe dieser Woche Vollzug vermelden. Möglicherweise bereits am Mittwoch, wenn der FC Bayern zu seinem letzten Pflichtspiel des Jahres in der Bundesliga beim VfL Wolfsburg ran muss.