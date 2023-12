"Schlimmster Gegner": Lazio ärgert sich über Bayern-Los

IMAGO/Alfredo Falcone/LaPresse

Enrico Lotito ist bei Lazio Rom für Jugend- und Frauen-Fußball zuständig

Der FC Bayern durfte sich am Montag über ein machbares Los im Achtelfinale der Champions League freuen. Bei Gegner Lazio Rom sieht die Gemütslage ganz anders aus.

"Bayern München ist einer der schlimmsten Gegner, die wir hätten ziehen können", ärgerte sich Nachwuchsdirektor Enrico Lolito bei "Sport Mediaset" über die Auslosung.

Dennoch versprach der Sohn von Klub-Besitzer Claudio Lotito dem deutschen Rekordmeister einen heißen Tanz. "Wir haben es uns verdient, hier zu sein und werden bis zum Ende kämpfen."

Die Italiener hatten sich zuvor in der Gruppenphase hinter Atlético Madrid aber vor Feyenoord Rotterdam und Celtic Glasgow als Zweiter für die nächste Runde qualifiziert.

In der heimischen Liga steckt Lazio allerdings in der Krise. Mit nur 21 Punkten aus den ersten 16 Partien steht der Hauptstadtklub nur auf Platz 11 in der Serie A.

FC Bayern vermeidet klare Kampfansage

Die Defizite aus dem Liga-Alltag gelte es auf dem europäischen Parkett auszublenden, forderte Lolito. "In der Serie A haben wir derzeit Probleme, aber in Europa lief es bisher gut. Und wir werden versuchen, dass es so weiter geht. Selbst wenn wir es mit einem Team zu tun bekommen, das ein Experte in diesem Wettbewerb ist", kündigte er an.

Für eine Sensation gegen das deutsche Schwergewicht brauche es jedoch die richtige Einstellung im Kopf und vor allem Überzeugung.

Beim FC Bayern dürfte man sich über den kriselnden Gegner durchaus gefreut haben. Zumindest öffentlich ließen sich Spieler und Funktionäre dies aber nicht anmerken.

"Es ist eine italienische Mannschaft, die taktisch immer gut aufgestellt ist. Wir gehen als Favorit in die Spiele, aber wir dürfen sie nicht unterschätzen", mahnte Torhüter Manuel Neuer.

Thomas Müller erinnerte mit Blick auf den kommenden Gegner: "Wenn du dich fürs Achtelfinale qualifizierst, hast du einen guten Job gemacht."

Klarheit muss letztlich auf dem Platz geschaffen werden. Am 14. Februar steht in Rom zunächst das Hinspiel an. Am 5. März gastiert Lazio dann in der Allianz Arena.