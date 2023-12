Muss sich der BVB im Winter von Edin Terzic trennen?

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Edin Terzic ist seit Sommer 2022 Cheftrainer beim BVB

Schon vor dem letzten Bundesliga-Spiel des Kalenderjahres 2023 am Dienstagabend gegen Mainz 05 (ab 20:30 Uhr) ist rund um Borussia Dortmund eine heiße Debatte entbrannt: Muss sich der kriselnde Tabellenfünfte der Bundesliga von Cheftrainer Edin Terzic trennen, um die gesteckten Saisonziele noch erreichen zu können? Ein kontroverses Thema, welches auch in der sport.de-Redaktion für geteilte Meinungen sorgt.

Pro Terzic: Der BVB steht mit Terzic besser da

Die BVB-Vereinsbosse wurden in den letzten eineinhalb Jahren nicht müde zu betonen, dass sie in Person von Edin Terzic den richtigen Mann für die Zukunft gefunden hätten, mit dem alle sportlichen Herausforderungen der nahen Zukunft angegangen werden sollen.

Jetzt gilt es für Watzke, Kehl und Co., diesen Ankündigungen Taten folgen zu lassen, auch in der zweiten Ergebniskrise seit Sommer 2022 Kurs zu halten und dem Mann zu vertrauen, der sich zu 100 Prozent seinem Herzensverein Borussia Dortmund verschrieben hat.

Terzics größtes Problem beim BVB ist ein ganz einfaches: Der Kader der Schwarz-Gelben ist einfach nicht besser! Der einzige Weltklasse-Spieler beim BVB wurde im Sommer bekanntermaßen für über 100 Millionen Euro in Richtung Real Madrid verkauft.

Ansonsten setzt sich der Großteil der Dortmunder Mannschaft aus überdurchschnittlichen Bundesliga-Kickern zusammen, die von der direkten Konkurrenz weggekauft wurden oder altgedienten BVB-Stars, die auch als Mittdreißiger noch als Hoffnungsträger herhalten müssen.

Dafür, dass Borussia Dortmund einfach nicht die große Anzahl an Top-Spielern in seinen Reihen hat, wie es öffentlich gerne immer wieder postuliert wird, läuft es doch sogar ganz gut!

In der Champions League einen ersten Platz in der Hammergruppe F mit Paris Saint-Germain, AC Mailand und Newcastle United herauszuspielen, ist aller Ehren wert. Und in der Bundesliga steht der BVB rein faktisch gesehen einen Punkt und einen Platz besser da als zum Vorjahres-Zeitraum, als es im Herbst ebenfalls nicht rund lief.

Mit dem derzeitigen Personal wird der BVB immer wieder seine Höhen und Tiefen im grauen Bundesliga-Alltag erleben. Zu lang anhaltender Konstanz reicht es mit diesem Kader nun mal nicht - vollkommen egal, wer an der Seitenlinie steht.

Mats-Yannick Roth

Contra Terzic: Der BVB-Fußball macht keinen Spaß mehr

Nun ist Spaß am Ende nicht entscheidend für die Bewertung von Erfolg, und zumindest in der Champions League hat der BVB eine mehr als respektable Leistung erbracht.

Allein: Borussia Dortmund schafft es speziell in den nationalen Wettbewerben kaum noch, die eigenen Fans mitzureißen. Und bei kaum einem anderen Verein ist die emotionale Verbindung zwischen Team und Anhängerschaft wichtiger als beim BVB mit seinem schwarz-gelben Fußballtempel.

Edin Terzic ist weiß Gott nicht der Alleinschuldige für die biederen Auftritte in der Bundesliga, auch das Verletzungspech und die verfehlte Transferpolitik haben die Mannschaft ausgebremst.

Doch, apropos Bremse: In der Hinserie 2023/2024 wirkt der BVB erschreckend oft wie ein Underdog - selbst dann, wenn der Gegner individuell unterlegen sein müsste. Kein Wunder, dass vielen Fans die Freude vergangen ist.

In den letzten zehn Jahren stand Borussia Dortmund, auch wenn es nie für die Meisterschale reichte, meist für extrem schwungvollen Tempofußball. Davon ist zumindest national nahezu nichts mehr zu sehen.

Vor exakt einem Jahr sah die Lage für Terzic und den BVB recht ähnlich aus, auch damals hinkte man den eigenen Erwartungen weit hinterher. Eine spektakuläre Aufholjagd samt Beinahe-Meisterschaft folgten.

Es fehlt jedoch zunehmend der Glaube, dass ein neues Weihnachtswunder dem Verein zurück zu alter Dominanz verhelfen wird. Und dann ist man an einem Punkt angekommen, an dem die Klubspitze reagieren muss.

Heiko Lütkehus