Matthäus richtet flammenden Appell an den FC Bayern

IMAGO/Dan Weir

Vereinsikone beim FC Bayern: Lothar Matthäus

Aus der Not heraus kam Aleksandar Pavlovic im Bundesliga-Heimspiel gegen den VfB Stuttgart (3:0) zu seinem zweiten Startelf-Einsatz für den FC Bayern. Den Job als Sechser erledigte der Teenager so souverän, dass Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ins Schwärmen geriet.

Gemeinsam mit Neuzugang Raphael Guerreiro bildete Pavlovic die Schaltzentrale im Münchner Spiel. Mit erstaunlicher Ruhe spulte der 19-Jährige sein Pensum ab, sorgte mit seinen Standards zudem immer wieder für Gefahr im gegnerischen Sechzehner.

Nach Meinung von "Sky"-Experte Lothar Matthäus hat Pavlovic nachgewiesen, dass er es "im Kreuz" hat, für den FC Bayern zu spielen. Bislang kommt er auf vier Bundesliga-Partien für den deutschen Branchenführer.

Matthäus nutzte die Gelegenheit für einen Appell an die sportliche Führung: "Schon vor der Saison haben die Bayern-Verantwortlichen betont, dass sie gute junge Spieler haben. Aber man muss auch an diese Jungen glauben. Wir haben in Deutschland gute Nachwuchsspieler, unsere U17 ist Weltmeister geworden, man muss den jungen Leuten die Chance geben!"

Matthäus fordert Talent-Offensive beim FC Bayern

Von Pavlovics Auftritt gegen Verfolger Stuttgart, den sport.de mit der starken Note 2,0 würdigte, war Matthäus hellauf begeistert.

"Pavlovic ist mit seinen 19 Jahren gut am Ball, besticht durch Spielintelligenz und verhält sich taktisch hervorragend. Es war sein erster Einsatz über 90 Minuten, wir sollten nicht zu viel von ihm erwarten. Aber er ist eine zusätzliche Alternative im Bayern-Kader, bei dem man weiß, dass man sich auf ihn verlassen kann", hob der 62-Jährige hervor.

Matthäus hofft nun, dass andere Talente an der Säbener Straße einen ähnlichen Weg gehen. "Genau das ist es, was ich liebend gerne bei Bayern München sehen will: Dass Spieler vom Campus den Sprung zu den Profis schaffen und in der Allianz Arena auflaufen", verriet der Weltmeister von 1990.