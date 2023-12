Hoeneß kündigt Zeitpunkt für endgültigen Rückzug an

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Uli Hoeneß (r.) und Karl-Heinz Rummenigge waren zuletzt wieder für die Kaderplanung beim FC Bayern mitverantwortlich

Uli Hoeneß hatte sich aus dem operativen Geschäft beim FC Bayern eigentlich längst zurückgezogen, war nur noch als einfaches Aufsichtsratsmitglied und Ehrenpräsident in beratender Funktion beim deutschen Meister tätig. Das änderte sich schlagartig, als sowohl Vorstandsboss Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic im vergangenen Mai entlassen wurden. Jetzt hat der Klubpatron über seine weiteren Zukunftspläne gesprochen.

Seit über einem halben Jahr mischt Uli Hoeneß fast schon wieder wie früher an der Säbener Straße mit. Der Macher des FC Bayern war neben Präsident Herbert Hainer, Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen, Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge und Cheftrainer Thomas Tuchel Teil des sogenannten Sportausschusses, der den Sommer über die Kaderplanung bei den Münchnern übernahm.

Auch danach traten Hoeneß und Rummenigge im Hintergrund wieder als wichtiger Meinungsführer im Verein auf, haben die kurzfristige Entwicklung des Profi-Kaders einmal mehr zur Chefsache erklärt.

Bei seinem Auftritt in einer Talkshow bei "Servus TV" stellte Hoeneß nun aber erneut klar, dass sein erneutes Engagement bei seinem Herzensverein nur temporär sei.

Hoeneß und Rummenigge verbleiben im Aufsichtsrat des FC Bayern

"Sobald wir das Gefühl haben, dass der FC Bayern wieder in ruhigem Fahrwasser ist - ich denke, das wird in der ersten Hälfte des nächsten Jahres sein - dann werden wir, Karl-Heinz und ich, uns wieder zurückziehen und dafür sorgen, dass es im Aufsichtsrat gut läuft", kündigte der 71-Jährige das baldige Ende der operativen Tätigkeiten an.

Danach werden Karl-Heinz Rummenigge und er den Münchnern aber immerhin als Aufsichtsratsmitglieder weiter beratend zur Verfügung stehen. Das mächtige Gremium des deutschen Rekordmeisters umfasst insgesamt neun Mitglieder, darunter auch Ex-Ministerpräsident Edmund Stoiber und Audi-Vorstandsboss Gernot Döllner.

Uli Hoeneß gilt als Architekt und Erschaffer des FC Bayern in den letzten Jahrzehnten. Nach Ende seiner aktiven Spielerkarriere wechselte er 1979 ins Management des Klubs und formte den FC Bayern zu einer Weltmarke.

2009 wurde er Vereinspräsident, dieses Amt bekleidete er mit Unterbrechung aufgrund seines Gefängnis-Aufenthaltes bis 2019.