Enthüllt: Weltklub macht bei Guirassy Ernst

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Serhou Guirassy überzeugt beim VfB Stuttgart

Serhou Guirassy befindet sich beim VfB Stuttgart aktuell in der Form seines Lebens. Folglich ist das Interesse an den Diensten des Angreifers groß. Manchester United will nun offenbar Ernst machen.

Droht dem VfB Stuttgart der Verlust eines Leistungsträgers? Laut Transfer-Reporter Ekrem Konur plant Manchester United, Verhandlungen über eine Verpflichtung von Serhou Guirassy aufzunehmen. Nähere Details nennt der Journalist bei X (ehemals Twitter) in diesem Zusammenhang nicht.

Die Red Devils werden schon seit geraumer Zeit mit dem Mittelstürmer in Verbindung gebracht. Geht es nach Konur, könnte der englische Rekordmeister zeitnah im Ländle vorstellig werden.

Guirassy ist beim VfB noch mit einem Vertrag bis 2026 ausgestattet. Jedoch soll im Arbeitspapier eine Ausstiegsklausel verankert sein, die einen vorzeitigen Abschied ermöglicht. Die festgeschriebene Ablöse soll sich Medienberichten zufolge auf rund 20 Millionen Euro belaufen.

"Bild" berichtete erst kürzlich, dass der VfB Stuttgart mit dem Versuch gescheitert sei, Guirassy die besagte Ausstiegsklausel abzukaufen.

VfB Stuttgart: BVB ohne Interesse an Guirassy?

Laut Konur erhält Manchester United im Werben um den 27-Jährigen Konkurrenz aus der Premier League, der Serie A sowie der Bundesliga.

Spekulationen, wonach sich Borussia Dortmund mit einem Kauf von Guirassy beschäftigt, entsprechen angeblich nicht der Wahrheit. "Im Moment gibt es gar keine Gespräche. Weder mit dem Klub, noch mit dem Spieler. Das hat mich sehr amüsiert", reagierte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl gegenüber "DAZN" auf die Meldungen, wonach der deutsche Vize-Meister an Guirassy interessiert sei: "Aber wir leben damit, es ist alles gut."

Guirassy war im Sommer 2022 von Stade Rennes zum VfB Stuttgart gewechselt. Der Nationalspieler Guineas hat großen Anteil daran, dass die Schwaben in der laufenden Saison in der Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga rangieren.