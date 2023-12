Leonardo Bonucci plant Blitz-Flucht von Union Berlin

IMAGO

Verlässt Leonardo Bonucci Union Berlin im Winter?

Für Leonardo Bonucci lief der Wechsel von Juventus Turin zu Union Berlin nicht wie erhofft. Bereits im Winter könnte der Innenverteidiger das Weite suchen.

Wie die italienische Zeitung "Corriere dello Sport" berichtet, will Bonucci Union Berlin im Winter verlassen. Demnach will der 36-Jährige sofort nach Italien zurückkehren.

Der ausbleibende sportliche Erfolg und die Schwierigkeiten außerhalb des Fußballplatzes würden Bonuccis Wunsch bestärken, heißt es weiter in dem Bericht.

Bonucci war im Sommer ablösefrei von Juventus zu Union Berlin gekommen. Beim Klub aus Köpenick unterschrieb der Europameister von 2021 einen Vertrag bis zum Saisonende.

Eine wichtige Rolle spielt Bonucci bei Union allerdings nicht. In der Bundesliga kam der Routinier erst sechs Mal zum Einsatz, über die vollen 90 Minuten stand er nur zwei Mal auf dem Platz.

Bonucci bei Union Berlin unzufrieden?

Im Herbst hatte es Berichte gegeben, nach denen Bonucci wegen seiner Nicht-Berücksichtigung im Champions-League-Hinspiel gegen die SSC Neapel (0:1) unzufrieden war. Der Abwehrspieler selbst wies die Gerüchte vehement zurück.

"Das ist eine Ente, ganz einfach. Natürlich ist er enttäuscht, wenn er nicht beginnt, aber das sind alle meine Spieler", sagte auch Ex-Coach Urs Fischer damals und lobte: "Wenn es um das Verhalten geht, für die Mannschaft da zu sein, da verhält sich Leo wirklich vorbildlich. Er hilft mit, peitscht die Jungs an, ist für sie da, gibt ihnen Tipps."

Unter dem neuen Coach Nenad Bjelica kam Bonucci noch gar nicht zum Einsatz.

In Italien öffnet sich sogar womöglich eine Tür für den Innenverteidiger. "Corriere dello Sport" zufolge ist die AS Rom an einer Verpflichtung interessiert. Die Giallorossi halten demnach Ausschau nach einer günstigen Ergänzung in der Abwehr, da Evan N'Dicka im Januar beim Afrika Cup sein wird.