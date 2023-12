Neuer Mbappé-Zoff in Paris

IMAGO/Glenn Gervot

Kylian Mbappé soll mit seiner aktuellen Rolle bei PSG unzufrieden sein

Mal wieder dicke Luft bei Paris Saint-Germain, mal wieder steht Kylian Mbappé im Mittelpunkt. Der Superstar soll über die jüngste Entwicklung seiner Rolle auf dem Rasen unzufrieden sein. Die Verantwortung dafür kreidet er seinem Trainer an. Dieser reagierte am Wochenende mit erstaunlichen Aussagen.

Das beste Verhältnis sollen Kylian Mbappé und Luis Enrique noch nie gepflegt haben, in den letzten Monaten bewegte sich die Beziehung aber offenbar auf einen neuen Tiefpunkt zu. Das zumindest berichtet die Sportzeitung "L'Équipe". Dort heißt es, dass Mbappé mit der Aufstellung seines Trainers höchst unzufrieden sein soll, weil ihn dieser in den vergangenen Spielen stets auf dem Flügel und nicht in der Sturm-Spitze einsetzte.

Mbappés demonstrativer "Nicht-Jubel" nach seinem verwandelten Elfmeter im Ligaspiel gegen Lille soll sich dem Bericht zufolge explizit gegen Enrique gerichtet haben. Damit habe der bald 25-Jährige sein Missfallen an der aktuellen Situation ausdrücken wollen, heißt es.

"Mbappé spielt dort, wo er spielen möchte"

Als der Trainer nach dem Spiel auf ein mögliches Zerwürfnis mit Mbappé und dessen Positions-Kritik angesprochen wurde, reagierte er gereizt und sagte: "Mbappé spielt dort, wo er spielen möchte. Er hat absolute Freiheit. Er kann innen oder außen spielen, wo auch immer er möchte. Wir müssen unsere Positionen nach ihm richten."

Viele französische Medien werteten Enriques Aussage als Bestätigung des Zoffs mit Mbappé. Dazu passt auch die "L'Équipe"-Information, dass der Klub in der Zukunftsfrage mittlerweile zweigleisig plant. Zwar gebe es immer noch die Hoffnung, dass der Superstar seinen Vertrag verlängert. Allerdings werde im Hintergrund auch schon diskutiert, wie sich der Klub künftig ohne Mbappé aufstellen könnte.

Geht es nach spanischen Medienberichten, so wird das Theater um Mbappé schon bald ein Ende haben. Demnach fordert Real Madrid vom Superstar bereits im Januar eine endgültige Entscheidung, um rechtzeitig Planungssicherheit zu haben. Ob es dazu kommt, bleibt wie so vieles in der schied endlosen Transfer-Saga, abzuwarten.