Überraschende Boykott-Aussagen über Kimmich

IMAGO/Mladen Lackovic

Joshua Kimmich löst beim FC Bayern Diskussionen aus

Joshua Kimmich hat schon bessere Tage erlebt. In den vergangenen Wochen und Monaten ist der Allrounder sowohl beim FC Bayern als auch in der deutschen Nationalmannschaft in die Kritik geraten, regelmäßig wird über die ideale Position für den 28-Jährigen diskutiert. Nun hat sich der frühere Münchner Markus Babbel in die Debatte eingebracht.

Von Thomas Tuchel wird Kimmich bislang fast ausschließlich als Sechser vor der Abwehr eingesetzt - und das, obwohl der Trainer im vergangenen Sommer noch öffentlich eine neue "Holding Six" gefordert hatte.

Zu Beginn seiner Karriere hatte Kimmich auf der rechten defensiven Außenbahn gespielt, viele Experten fordern seine Rückversetzung in die Viererkette. Markus Babbel ist diesbezüglich jedoch skeptisch.

"Als rechter Verteidiger brauchst du eine Grundschnelligkeit – und die hat ein Joshua Kimmich aus meiner Sicht nicht mehr. Ich will nicht das Szenario erleben, wenn ein Mbappé auf ihn zuläuft. Auf den Flügeln sind ja nicht die langsamsten Spieler unterwegs", warnte der 51-Jährige in der "ran Bundesliga Webshow".

Allein "vom Fußball-Intellekt her" sei Kimmich durchaus befähigt, hinten rechts zu spielen, ergänzte Babbel: "Er würde dort wahnsinnig viele Bälle bekommen und eine Art Spielmacher von der Seite sein."

FC Bayern: "Zweifel" an Rechtsverteidiger Kimmich

Alles in allem würde Babbel dem FC Bayern aber davon abraten, den angeblich von Manchester City umworbenen Kimmich aus dem Mittelfeld abzuziehen und in die Verteidigung zu stecken.

"Defensiv habe ich meine Zweifel, ob das die richtige Position für ihn ist. [...] Die Einsätze, die er dort hatte, habe ich nicht als gut abgespeichert", erklärte der ehemalige Nationalspieler.

Babbels Fazit: "Ich glaube, er will die Position gar nicht spielen. Er würde es nicht verweigern, aber die Art und Weise, die er als Rechtverteidiger hatte, hat mir nicht gefallen. Es hat eher so ausgesehen, als ob er es boykottieren würde."