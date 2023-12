Müller-Verlängerung? Hoeneß spricht Klartext

IMAGO

Thomas Müllers Vertrag beim FC Bayern München läuft zum Saisonende aus

In den letzten Tagen zeichnete sich bereits ab, dass der FC Bayern den auslaufenden Vertrag mit Vereinsikone Thomas Müller erneut verlängern wird. Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat die Spekulationen nun bestätigt.

"Es ist nur eine Frage von Tagen oder Stunden, bis es bekannt gegeben wird", sagte der ehemalige Manager des Rekordmeisters am Montagabend bei "ServusTV".

"Ich denke, dass es im Sinne des ganzen Vereins ist, dass Thomas bei uns bleibt", führte der 71-Jährige im Format "Sport und Talk aus dem Hangar-7" aus.

Sportdirektor Christoph Freund betonte an gleicher Stelle derweil, dass bislang nichts unterschrieben sei: "Er hat noch nicht verlängert, aber es könnte noch passieren", so der Österreicher.

Zuvor hatte am Montag die "Bild" vermeldet, dass Müller einen unterschriftsreifen Kontrakt auf dem Tisch liegen habe, der ihn eine weitere Saison, also bis Sommer 2025, an den deutschen Rekordmeister bindet.

Thomas Müller beim FC Bayern nur noch Edel-Reservist

Das einzige, was noch fehlen soll, ist die Unterschrift unter dem erneuerten Arbeitspapier, heißt es in dem Zeitungsbericht weiter. Eine grundsätzliche Einigung zu einer weiteren Zusammenarbeit sei demnach bereits fest mit den Bayern-Bossen verabredet.

Rein sportlich ist die Bedeutung des Routiniers in den vergangenen Monaten mehr und mehr zurückgegangen. Trainer Thomas Müller setzt in wichtigen Spielen kaum noch auf dem Weltmeister von 2014.

In Fan-Kreisen genießt Müller aufgrund seiner sportlichen Verdienste und der nahbaren Art indes absoluten Kultstatus.

Ein Selbstläufer sollen die Verhandlungen allerdings nicht gewesen sein. Müller wollte laut der "AZ" nämlich keine Gehaltseinbußen in Kauf nehmen - obwohl seine sportliche Rolle in der aktuellen Saison deutlich kleiner als noch in den Vorjahren ist.

Es heißt, der Routinier habe auch weiterhin auf ein Salär von rund 20 Millionen Euro jährlich gepocht. Ein Wunsch, den der FC Bayern ihm wohl erfüllt.