Transfer-Hammer um Kroos? Star-Trainer lockt

IMAGO/Cathrin Mller /M.i.S.

Toni Kroos spielt seit 2014 für Real Madrid

Toni Kroos ist dieser Tage in aller Munde. Der Weltmeister von 2014 wird mit einem Comeback in die Nationalmannschaft in Verbindung gebracht. Nun kommen auch noch Spekulationen über einen Vereinswechsel auf.

Laut der katalanischen Online-Zeitung "El Nacional" will Pep Guardiola den zentralen Mittelfeldspieler zu Manchester City locken. Kroos soll bereits in der Vergangenheit bei den Skyblues auf dem Zettel gestanden haben. Allerdings ist der 33-Jährige nach wie vor in Diensten von Real Madrid unterwegs.

Kroos' Vertrag in der spanischen Hauptstadt endet am Saisonende. "El Nacional" zufolge ist der Routinier von einem möglichen Wechsel in die Premier League nicht abgeneigt. Guardiola soll den Spielgestalter mit einer Schlüsselrolle bei Manchester City ködern.

Der amtierende Triple-Sieger hat in der vergangenen Transfer-Periode Ilkay Gündogan ablösefrei an den FC Barcelona verloren. Kroos könnte mit einem Jahr Verzögerung die Nachfolge des Nationalspielers antreten, suggeriert der jüngste Bericht aus Spanien. Ausgang offen.

Toni Kroos vor Comeback in der Nationalmannschaft?

Aktuell wird in Fußball-Deutschland über ein Kroos-Comeback in die Nationalmannschaft gemunkelt. Bundestrainer Julian Nagelsmann zeigte sich hiervon unlängst nicht abgeneigt. Es sei ein "interessanter Gedanke", meinte der 36-Jährige am Samstagabend auf entsprechende Nachfrage im "ZDF-Sportstudio".

"Man muss sich ja über alle Spieler, die einen deutschen Pass haben, das ist ja glaube ich mein Job, Gedanken machen", fügte Nagelsmann hinzu. Laut "Bild" soll sich Kroos eine Rückkehr in die Nationalmannschaft durchaus vorstellen können. Der Mittelfeldmann von Real Madrid war nach der Europameisterschaft 2021 aus der DFB-Auswahl zurückgetreten.

"Ich glaube, jeder deutsche Fußballer sieht einen gewissen Reiz darin, eine Heim-EM zu spielen", sagte Nagelsmann mit Blick auf das anstehende Fußball-Highlight im Sommer 2024.