Als Profi-Sportler von Anfang an in guten Händen

Talent und Mindset sind nicht das Einzige, was angehende Profi-Sportler brauchen, um erfolgreich zu sein. Sie brauchen außerdem die Unterstützung im Training, professionelle Beratung und medizinische Betreuung

Um im Profi-Sport erfolgreich zu sein, reichen Talent und Engagement nicht aus. Dafür braucht es einiges mehr. Schlussendlich muss bei Sportlern das Gesamtpaket stimmen. Dieses umfasst die Unterstützung durch ein ganzes Team von Trainer bis Management sowie die richtige Absicherung für alle Fälle.

Trainer, Physiotherapeuten und Ärzte für maximale Erfolge

Profi-Sportler trainieren, leben und arbeiten unter sehr unterschiedlichen Bedingungen. Ihre Karriere starten sie in Deutschland so gut wie immer in einem Sportverein oder einem Sportclub. Der Organisationsaufwand im Alltag gestaltet sich jedoch bei Mannschaftssportlern und Individualsportlern unterschiedlich.

Mannschaftssportler: Rundumbetreuung durch den Sportverein

Mannschaftsportler – beispielsweise im Fußball, Rugby oder Hockey, aber auch in anderen Disziplinen – haben es hierdurch während ihrer aktiven Karriere leichter. Ihr Verein, Verband oder Club sorgt dafür, dass ihnen ein professionelles Team mit Experten aus unterschiedlichen Fachbereichen zur Verfügung steht. Die Aufgabe eines solchen Teams besteht darin, für die Sportler des Vereins die organisatorischen und praktischen Voraussetzungen für sportliche Höchstleistungen zu schaffen.

Für Mannschaftssportler sind damit viele Vorteile verbunden. Sie können sich uneingeschränkt ihrem Training sowie der Vorbereitung auf Wettkämpfe und Meisterschaften widmen. Mit organisatorischen Aufgaben müssen sie sich nicht befassen.

Allerdings resultieren hieraus Grenzen in ihrer beruflichen Unabhängigkeit. Arbeitsrechtlich gelten Mannschaftssportler als Arbeitnehmer. Ihr Arbeitgeber ist der Verein, Sportverband oder Club, dem sie sich vertraglich verpflichtet haben und der ihnen gegenüber weisungsberechtigt ist. Sie sind direkt in die Strukturen der Vereine eingebunden, die über Einzelheiten des Trainings und die Teilnahme an Wettkämpfen entscheiden können.

Individualsportler: Oft unabhängige Einzelkämpfer

Dagegen agieren Individualsportler unabhängig. Typische Sportarten in diesem Bereich des Profi-Sports sind Leichtathletik, Schwimmen, Tennis oder Golf. Individualsportler entscheiden selbst, wann und in welchem zeitlichen Rahmen sie trainieren.

Auch ihre Persönlichkeitsrechte können sie selbst vermarkten, was sich bei der Suche nach und der Zusammenarbeit mit Sponsoren auswirkt. Sie unterliegen keinen Weisungen eines bestimmten Vereins, rechtlich gelten sie als selbstständige Unternehmer. Ausnahmen bestehen, wenn sich ein Individualsportler für einen längeren Zeitraum einem bestimmten Club verpflichtet.

Individualsportler müssen sich allerdings ihr Team und professionelle Unterstützung selbst organisieren, da sie nicht in entsprechende Vereinsstrukturen integriert sind.

Welche professionelle Unterstützung brauchen Profi-Sportler?

Bei dieser Frage geht es darum, in welchen Bereichen Leistungssportler Unterstützung brauchen, wer zu ihrem Team gehören sollte und welche Leistungen dieses Team im sportlichen Alltag der Athleten zu erbringen hat. Zu den wichtigsten Team-Partnern von Top-Athleten gehören Trainer, Sportmediziner und Physiotherapeuten.

Professionelle Dienstleistungen und Beratung benötigen Athleten jedoch auch in den Bereichen Management und Vorsorgeplanung.

Trainer: Führungspersönlichkeiten und Sparringspartner

Trainer sind die engsten Partner von Spitzensportlern. Hierfür bringen sie sportwissenschaftliches Fachwissen und spezielles Wissen zu der Sportart mit, in der sie tätig sind. Hinzu kommen Erfahrung und Methodenkompetenz, denn viele Trainer waren früher selbst Profi-Sportler.

Training im Leistungs- und Profi-Sport ist ein zielgerichteter Prozess, der darauf ausgerichtet ist, sportliche Höchstleistungen zu erzielen. Der Maßstab ist die nationale oder internationale Leistungsspitze. Trainer übernehmen dafür die Rolle von Führungskräften. Sie organisieren und regeln den Alltag ihrer Schützlinge. Gleichzeitig agieren sie als Sparringspartner.

Ein professioneller Trainer gestaltet sein Training als ganzheitlichen Prozess. Seinen Sportlern bietet er nicht nur fachliche und organisatorische, sondern auch persönliche Unterstützung. Das Training wird exakt auf das Leistungsvermögen, die Ziele und die individuellen Bedürfnisse der Sportler abgestimmt.

Zu den Kernaufgaben von Trainern gehört außerdem die Wettkampfvorbereitung und die Begleitung von Leistungssportlern während eines Wettkampfs, so dass die Athleten in der Lage sind, im entscheidenden Moment ihre Potenziale in vollem Umfang auszuschöpfen.

Wichtig ist hierfür neben der körperlichen Höchstform die mentale Stärke – Konzentration, Selbstvertrauen und positive Emotionen. Ein guter Trainer fördert daher auch die mentale Fitness seiner Sportler.

Viele Leistungssportler benötigen mehrere Coaches, um optimale Bedingungen für sportlichen Erfolg zu schaffen. Eine mögliche Konstellation: Ein Trainer in der jeweiligen Wettkampf-Sportart, ein Fitness-Trainer und ein Mental Coach arbeiten dafür Hand in Hand.

Medizinische Betreuung durch Ärzte und Physiotherapeuten

Gesundheit ist für sportliche Höchstleistungen unabdingbar. Permanente Fehl- und Überbeanspruchungen können ebenso wie Verletzungen eine sportliche Karriere abrupt beenden.

Sportmedizinische Beratung und Begleitung tragen in großen Teilen präventiven Charakter. Gleichzeitig ist sie darauf ausgerichtet, Leistungsreserven zu mobilisieren, eine optimale Regeneration und nach Sportverletzungen eine effektive Rehabilitation zu fördern.

Ein wichtiges Arbeitsfeld von Sportmedizinern im Spitzensport ist außerdem die Leistungsdiagnostik. Sie ist eine wichtige Grundlage dafür, konkrete Trainingsziele festzulegen, Überlastungen zu vermeiden und die Effektivität des Trainings zu optimieren.

Hier arbeiten Ärzte eng mit Vertretern anderer Disziplinen zusammen. Beispielsweise können sich aus der sportärztlichen Betreuung neue Anforderungen an die Ernährung von Sportlern ergeben, an deren Umsetzung ein Ernährungsexperte (Oecotrophologe) beteiligt ist. Ebenso stimmen sich Sportärzte mit Physiotherapeuten und den Trainern der Athleten ab.

Sport-Physiotherapeuten gehören zu den direkten Begleitern und Betreuern von Leistungs- und Hochleistungssportlern. Besonders wichtig ist ihre Arbeit bei der Behandlung von Verletzungen, der Rehabilitation und der Rückkehr in den Trainingsalltag. Physiotherapeuten begleiten jedoch auch den Trainingsprozess von Profi-Sportlern. Hier sorgen sie für eine effektive Verletzungsprävention und unterstützen die Anpassung an neue, höhere Trainingsziele.

Das richtige Team für Profi-Sportler finden

Wie bereits angesprochen, haben Mannschaftssportler in der Regel durch ihren Verein oder Verband ein leistungsstarkes Team im Hintergrund. Dagegen müssen sich Individualsportler ihr Team oft selbst zusammenstellen.

Eine Möglichkeit dafür besteht darin, individuelle Kontakte aufzubauen und zu nutzen. Alternativ bietet sich eine Zusammenarbeit mit Agenturen an, die auf die Anforderungen von Profi-Sportlern spezialisiert sind.

Solche Agenturen sind professionelle Dienstleister, die sich um die Anforderungen und Bedürfnisse von Profi-Sportlern aus einer ganzheitlichen Perspektive kümmern. Oft bieten sie Full-Service-Pakete an, die aus verschiedenen Modulen bestehen.

Solche Angebote schließen Managementaufgaben und die Beratung in finanziellen Angelegenheiten ebenso ein wie alltägliche Begleitung in den Bereichen Personal und Mental Training, Physiotherapie und sportmedizinische Betreuung. Darauf spezialisierte Agenturen verfügen über ein leistungsstarkes Partnernetzwerk in allen Bereichen, in denen sie für Profi-Sportler tätig werden.

Professionelle Beratung und Management

Früher oder später benötigen erfolgreiche Profi-Sportler ein professionelles Management, das sie von administrativen Aufgaben umfassend entlastet. Die Grenzen zum Arbeitsfeld Training und Coaching sind im Sportmanagement fließend. Beispielsweise wird ein Sportmanager bei Bedarf auch Beratungen und aktive Unterstützung in Bezug auf Ernährung oder Mental Fitness organisieren.

Management-Unterstützung für Leistungs- und Spitzensportler umfasst unter anderem die folgenden Bereiche:

Karriereplanung

Abwicklung von Vertragsverhandlungen, Vertragsabschlüssen und Transfers

Terminkoordination und Reiseplanung

Koordination von Interviewanfragen und Medienauftritten

Werbevermittlung und die Vorbereitung von Werbeverträgen

Abschluss von Sponsoring- und Merchandising-Verträgen

Beratung und weiterführende Dienstleistungen im Hinblick auf Versicherungen, Vermögensverwaltung, Vorsorge und Steuern

Profi-Sportler haben hier die Wahl, ob sie für Beratung und Management mit einer oder mehreren Agenturen zusammenarbeiten oder mit einem Sportmanager kooperieren, der sie in diesen Angelegenheiten exklusiv vertritt.

Finanzielle Sicherheit für angehende Profi-Sportler

Ob Profi-Sportler sich ein eigenes Team und Management-Unterstützung außerhalb von Vereins- und Verbandsstrukturen leisten können, steht auf einem anderen Blatt. Selbst Top-Athleten mit internationalen Erfolgen können nicht zwangsläufig damit rechnen, auch finanziell in der Spitzenklasse zu spielen – hier kommt es maßgeblich auf die Sportart an.

Wie fragil die Situation vieler deutscher Spitzenathleten ist, trat während der Corona-Pandemie zutage. In dieser Zeit waren Kündigungen sowie Kürzungen von Sponsoren- und Ausrüsterverträgen an der Tagesordnung. Außerdem haben viele Vereine und Clubs ihre Gehälter oder Honorare für Profi-Sportler stark zurückgefahren.

Nachwuchsathleten mussten laut einem Bericht der FAZ finanzielle Einbußen von bis zu 80 Prozent verbuchen, was für 14 Prozent von ihnen unmittelbar existenzbedrohend wurde. Ein Sprecher von Athleten Deutschland e.V. – der unabhängigen Vereinigung von Kaderathleten in Deutschland – konstatierte, dass die meisten Individualsportler vorher schon gewohnt waren, in Askese zu leben.

Finanzielle Sicherheit ist für angehende Profi-Sportler sowie für etablierte und erfolgreiche Athleten neben ihrem Sport ein zentrales Thema. Viele professionelle Sportler haben zusätzlich einen klassischen Beruf oder mindestens einen Nebenjob, was oft mit ihren sportlichen Aufgaben und Zielen kollidiert, wenn der Arbeitgeber hier keine umfassende Unterstützung bietet.

Öffentliche oder privatwirtschaftliche Förderprogramme sind daher für die meisten Profi-Sportler von großem Interesse. Hinzu kommt, dass ihre sportliche Karriere befristet ist und sie ihre Zukunft nach dem Ende ihrer aktiven Sportler-Laufbahn planen müssen.

Arbeitsrechtliche Sonderregelungen für Leistungssportler

Profi-Sportler, die bei einem Unternehmen außerhalb der Sport-Branche beschäftigt sind, sind auf individuelle Vereinbarungen und Unterstützung ihres Arbeitgebers angewiesen, um Beruf und Leistungssport miteinander zu verbinden. Für den Arbeitsmarkt bringen sie trotzdem wichtige Kompetenzen mit, zu denen beispielsweise Teamfähigkeit, Belastbarkeit und Resilienz gehören. Von Unternehmen und Kollegen werden sie oft als Bereicherung empfunden.

Klärungsbedarf zwischen Leistungssportlern und Arbeitgebern gibt es vor allem im Hinblick auf die zeitliche Verfügbarkeit. Trainings- und Wettkampftermine sind hier nur eine Seite. Spitzensportler brauchen außerdem Regenerationszeiten ohne Sport und Arbeit, wenn sie ihre Leistungsfähigkeit erhalten wollen. Die Bedingungen dafür können nur individuell verhandelt werden.

Wenn Mannschaftssportler bei einem Verein als Arbeitnehmer beschäftigt sind, gilt für sie das allgemeine Arbeitsrecht – allerdings mit einigen Besonderheiten. Befristete Arbeitsverträge sind im Sport der Regelfall. Der Gesetzgeber begründet das mit der „Eigenart der Arbeitsleistung“.

Zum einen ist die Zeit für sportliche Höchstleistungen begrenzt, zum anderen benötigen Sportler ebenso wie Arbeitgeber in der Branche Flexibilität, um ihre Interessen wahrzunehmen. Beispielsweise im Fußball durch Transfermöglichkeiten der Spieler zwischen verschiedenen Vereinen.

Über die sportbezogenen Gehälter und selbstständigen Einnahmen von Leistungssportlern kann keine Aussage getroffen werden. Sie hängen von der Sportart und vom persönlichen Status der Athleten ab.

Deutsche Sporthilfe: Förderung für Spitzensportler

Die Deutsche Sporthilfe bündelt die Förderung für Leistungssportler mit einem gestaffelten Programm – allerdings geht es dabei ausschließlich um Kaderathleten und Nachwuchssportler, die das Potenzial für sportliche Spitzenleistungen besitzen.

Das Förderkonzept der Deutschen Sporthilfe umfasst vier Stufen, die aufeinander aufbauen:

1. Nachwuchsförderung: Keine direkte finanzielle Förderung, Versicherungsschutz (Unfall, Haftpflicht, Rechtsschutz, Krankenversicherung im Ausland), Seminar- und Service-Angebote, Zugang zum Sporthilfe-Karriereportal

2. Top-Team Future: 700 Euro Grundförderung, bis zu 300 Euro Berufsförderung (Schule, Berufsausbildung, Studium), 250 Euro Altersvorsorge

3. Top-Team: 800 Euro Grundförderung, 400 bis 1.400 Euro erfolgs- und perspektiv-abhängige Elitenförderung, bis zu 300 Euro berufsvorbereitende Zuschüsse für Schule, Berufsausbildung oder Studium

4. Nachaktiven-Förderung: Spitzensportler können nach dem Ende ihrer aktiven Karriere das Alumni-Stipendium der Deutschen Sporthilfe erhalten. Es beträgt 500 Euro monatlich für maximal 3 Jahre.

Weitere Bestandteile des Alumni-Programms sind:

Mentoren-Begleitung bis zum Job-Einstieg

Studienfinanzierung für einen Master of Business Administration (berufsbegleitend) an der Otto Beisheim School of Management

individuelle Begleitung durch professionelle Mental- und Karriere-Coaches

Neben diesen Angeboten gibt es verschiedene weitere Förderungsmöglichkeiten:

Freistellung mit Lohnfortzahlung für berufstätige Sportler für Trainings oder Wettkämpfe

Nachhilfekoste bis 2.000 Euro pro Jahr für Schüler und Studierende

Gründungsunterstützung durch die Sporthilfe Start-up-Academy powered by DKB und die Werte-Stiftung

Seminare zur persönlichen und beruflichen Entwicklung

in Zusammenarbeit mit der Werte-Stiftung Mentoring-Programm mit Unternehmern und anderen Experten für die Vorbereitung einer zweiten Karriere nach der aktiven sportlichen Laufbahn

Sonderfonds für Athleten, die nach einer Verletzung oder einem Unfall während ihrer aktiven Zeit dauerhaft auf Hilfe angewiesen sind

Für ihre Förderungen arbeitet die Sporthilfe mit zahlreichen privatwirtschaftlichen Unternehmen und verschiedenen Stiftungen zusammen.

Förderung durch Bundeswehr und Polizei

Auch die Bundeswehr und die Polizei leisten einen Beitrag zur Förderung von Profi-Sportlern.

Die Bundeswehr verfügt aktuell über 938 Förderstellen für Top-Athleten, die durchgängig besetzt sind. Geförderte Sportler werden für 11 Monate als freiwillig Wehrdienstleistende beschäftigt. Bei persönlicher Eignung und Interesse können sie danach als Sportsoldaten oder Sportsoldatinnen im Mannschafts- oder Unteroffiziersgrad übernommen werden.

Angehende Unteroffiziere durchlaufen einen flexiblen, verkürzten und an ihre speziellen Anforderungen angepassten Ausbildungsgang. Außerdem gibt es bei der Bundeswehr 15 Förderstellen für paralympische Sportler, die nicht direkt der Bundeswehr angehören.

Weitere Maßnahmen der Bundeswehr im Rahmen der Förderung für Leistungssportler sind vernetzte Trainings- und Betreuungsmöglichkeiten und duale Weiterbildungsangebote. Ehemalige Spitzensportler können seit 2017 als militärische Sportausbilder beschäftigt werden.

An der Universität der Bundeswehr wird seit 2019 ein duales Bachelor-Studium „Sportwissenschaften – Gesundheit, Prävention, Rehabilitation“ angeboten. Absolventinnen und Absolventen steht anschließend die Offizierslaufbahn offen.

Die Bundespolizei bildet Spitzensportlerinnen und Sportler zu Beamten im mittleren Polizeivollzugsdienst aus. Ausbildung und Dienst tragen ihren Trainings- und Wettkampfanforderungen Rechnung. Bei überdurchschnittlichen Leistungen ist anschließend ein verkürzter Lehrgang für den Aufstieg in den gehobenen Polizeidienst möglich.

Zum Förderungspaket der Polizei gehört außerdem, dass sie Sportlern moderne Schulungs- und Trainingsstätten bietet und ihnen ein professionelles Team zur Seite stellt, zu dem Trainer, Physiotherapeuten und Ernährungsberater gehören. Für die sportärztliche Betreuung der Athleten existieren medizinische Experten-Kooperationen.

Vorsorge für Krankheit, Unfälle und das höhere Lebensalter

Außerdem ist für Spitzensportler eine maßgeschneiderte Vorsorge wichtig. Hierzu gehören eine leistungsstarke private Krankenversicherung oder passgenaue Zusatzversicherungen für Athleten, die gesetzlich krankenversichert sind.

Da die finanzielle Absicherung für Profi-Sportler nicht nur während ihrer aktiven Zeit, sondern auch nach dem Ende ihrer Karriere relevant ist, sollten sie sich bereits zu Beginn Gedanken um eine umfassende Altersvorsorge machen. Die Rundum-Absicherung gelingt mit Hilfe einer privaten Altersvorsorge, die die staatlichen Vorsorgeleistungen optimal ergänzt. So können Profi-Sportler ihre Rente zuverlässig aufstocken und im Ruhestand weiterhin ihren Lebensstandard halten, ohne sich Sorgen um eine Rentenlücke machen zu müssen.

Weitere wichtige Absicherungen für Profi-Sportler

Die Absicherung ihrer Arbeitskraft – in ihrem Fall also der Fähigkeit, professionellen Leistungssport zu betreiben – ist eine der wichtigsten Vorsorgefragen, vor denen Profi-Sportler stehen. Die Versicherungsgesellschaften bieten hierfür spezielle Policen an.

Weitere wichtige Absicherungen für Profi-Sportler sind daher eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder eine Unfallversicherung, die sich an ihren speziellen Anforderungen und Voraussetzungen orientieren.

Sportunfähigkeitsversicherung

Durch eine Berufsunfähigkeitsversicherung kann auch Sportunfähigkeit abgesichert werden. Ist ein Sportler aus gesundheitlichen Gründen für längere Zeit oder gar dauerhaft nicht in der Lage, ihren Sport oder ihren Beruf auszuüben.

In solchen Fällen springt eine Sportunfähigkeitsversicherung ein. Der Vorteil dieser Versicherung besteht darin, dass damit nicht nur Berufsunfähigkeit durch Verletzungen und Unfälle, sondern auch durch Krankheiten oder den Todesfall abgesichert ist.

Allerdings greift der Versicherungsschutz durch eine Berufs- oder Sportunfähigkeitsversicherung nur, wenn die Ausübung des versicherten Berufs zu mindestens 50 Prozent nicht mehr möglich ist. Die Ausübung professionellen Leistungssports ist in der Regel jedoch bereits weit unterhalb dieser Grenze ausgeschlossen.

Sportinvaliditätsversicherung

Wichtig für Profi-Sportler ist daher auch eine Sportinvaliditätsversicherung, bei der es sich um eine Mischung aus Berufsunfähigkeitsversicherung und Unfallversicherung handelt.

Die Versicherung leistet, wenn professionelle Sportler nach Unfällen, Verletzungen oder Krankheiten dauerhaft nicht mehr in der Lage sind, sportliche Höchstleistungen zu erbringen. Die Versicherungsleistung besteht meist in einer Einmalzahlung, die ein Vielfaches des Jahresgehalts des versicherten Sportlers abdeckt. Alternativ sind jedoch monatliche Rentenzahlungen und zusätzlich die Vereinbarung einer Todesfallleistung möglich.

Eine Sportinvaliditätsversicherung bietet einen deutlich besseren und umfassenderen Versicherungsschutz als marktübliche Unfallversicherungen, die Sportlern zur Absicherung gegen Unfallfolgen lediglich die Möglichkeit der sogenannten Gliedertaxe bieten, mit der für die Ausübung der jeweiligen Sportart wichtige Körperteile besonders hoch versichert werden können.

Zudem schließen viele Versicherer Leistungssportler von ihren regulären Unfallversicherungen aus und verweisen sie von vornherein auf Spezialversicherungen.

Krankentagegeldversicherung

Sinnvoll ist für Profi-Sportler außerdem der Abschluss einer Krankentagegeldversicherung, um die finanziellen Folgen längerer Ausfallzeiten abzufedern.

Üblicherweise wird ab dem 43. Krankheitstag das vertraglich festgelegte Tagegeld gezahlt als Ausgleich für das fehlende Einkommen. Dafür ist allerdings der Krankheitsnachweis in Form eines ärztlichen Attests notwendig.