BVB trifft wichtige Trainer-Entscheidung

Jan Zimmermann hat seinen Vertrag beim BVB verlängert

Borussia Dortmund hat den Vertrag mit U23-Trainer Jan Zimmermann vorzeitig verlängert. Das gab der BVB am Dienstag bekannt. Das neue Arbeitspapier des 44-Jährigen ist bis 2026 gültig.

"Unsere U23 hat unter Jan und seinem Team sportlich eine sehr gute Entwicklung genommen", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl in einer Pressemitteilung und ergänzte: "In Zukunft wollen wir diese Mannschaft noch stärker dafür nutzen, jungen Talenten - vor allem auch aus unserem NLZ - frühzeitig Spielpraxis im Herrenbereich zu geben, um somit eine Entwicklungsplattform mit klarer Anbindung an die Profis zu schaffen. Für dieses Ziel ist Jan genau der richtige Trainer."

Zimmermann selbst betonte, dass er sich in Dortmund sehr wohl fühlt. "Da ich es als Privileg ansehe, mit Spaß zur Arbeit zu kommen, war es für mich keine Frage, auch weiterhin für Borussia Dortmund zu arbeiten", so der Coach.

Zimmermann führt den BVB ins Mittelfeld der 3. Liga

Erst im Februar hatte Zimmermann den damals abstiegsbedrohten BVB II auf Platz 16 übernommen. Der Coach war zuvor bei Hannover 96 aktiv.

Unter seiner Leitung holte Borussia Dortmund aus 17 Spielen 24 Punkte und landete am Ende der Saison 2022/23 in der 3. Liga auf einem gesicherten Mittelfeldplatz.

BVB II hat "personellen Schwierigkeiten getrotzt"

In der aktuellen Spielzeit stehen die Schwarz-Gelben auf dem neunten Tabellenplatz ebenfalls in sicherem Fahrwasser.

"Ich bin sehr froh, dass wir mit Jan verlängert haben. Er hat die Mannschaft Anfang des Jahres in einer schwierigen Phase übernommen und den Klassenerhalt noch vor dem Saisonende gesichert", betonte Ingo Preuß, Sportlicher Leiter der U23: "In dieser Spielzeit hat das Team enormen personellen Schwierigkeiten getrotzt, sehr intensiven Fußball gezeigt und fleißig Punkte gesammelt, ohne die Entwicklung junger Spieler zu vernachlässigen."