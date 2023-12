Offiziell! FC Bayern bindet Thomas Müller

IMAGO/Kirchner/David Inderlied

Thomas Müller bleibt dem FC Bayern treu

Was die Spatzen seit Tagen lautstark von den Dächern Münchens trällern, ist nun auch offiziell in trockenen Tüchern: Thomas Müller hat seinen Vertrag beim FC Bayern verlängert. Das gab der deutsche Fußball-Rekordmeister am Dienstag bekannt.

Thomas Müller und der FC Bayern haben sich auf eine Verlängerung des im Sommer 2024 auslaufenden Arbeitspapieres des Urgesteins bis Ende Juni 2025 geeinigt. Das bestätigten die Münchner.

"Thomas Müller gehört zum FC Bayern wie die Frauenkirche zu München. Er wurde vor den Toren der Stadt geboren, ist in diesem Verein groß geworden und schon während seiner aktiven Zeit eine Legende – das schaffen die Allerwenigsten. Sein Laufweg in die Geschichtsbücher ist mit Rekorden gepflastert. Der FC Bayern wurde von vielen Persönlichkeiten geprägt, und einen Spieler wie Thomas Müller wird es nie wieder geben", schwärmt Präsident Herbert Hainer in der offiziellen Mitteilung zur weiteren Zusammenarbeit.

Müller debütierte am 15. August 2008 beim 2:2 gegen den Hamburger SV unter Trainer Jürgen Klinsmann für den FC Bayern und bestritt bislang 683 weitere Pflichtspiele für die Profis des deutschen Branchenprimus. Dabei erzielte der 34-Jährige 237 Tore und bereitete 200 Treffer vor.

Urgestein des FC Bayern bleibt das "M im Mia san Mia"

"Thomas Müller hat auch am Sonntag wieder einmal gezeigt, wie wertvoll er für die Mannschaft ist. Für den FC Bayern ist er als Spieler, Persönlichkeit und Identifikationsfigur einzigartig. Einer, der sich nie versteckt, auch wenn es mal weh tut und der immer hochmotiviert vorangeht. Außerdem ein großartiger Kommunikator, der allzeit einen guten Spruch auf den Lippen und Spaß an der Arbeit hat. Müller bleibt das 'M' im 'Mia san Mia'. Wir wünschen ihm nicht nur weiterhin eine äußerst erfolgreiche Zeit beim FC Bayern, sondern auch in der Nationalmannschaft", betont auch Vorstandschef Jan-Christian Dreesen die herausragende Stellung des Altmeisters, der in der aktuellen Saison nur noch selten über die vollen 90 Minuten mitwirkt, allerdings dennoch bereits 18 in Spielen auf den Rasen stand.

Sportdirektor Christoph Freund lobt zudem, Müller sei "die Zuverlässigkeit in Person".

Auch Müller selbst kommt in der Mitteilung zu Wort: "Ich freue mich, dass meine Reise beim FC Bayern weitergeht. Ich möchte meinen Teil beitragen, dass wir so erfolgreich bleiben – als Mannschaft und als gesamter Klub. Mir ist wichtig, ein Baustein zu sein und zu helfen, das Team in die richtige Richtung zu lenken. Ich möchte unsere Fans mit Toren, Torbeteiligungen, meiner Liebe zum Spiel, meiner Leidenschaft für den Fußball begeistern – und mit hoffentlich noch vielen Titeln."

Apropos Titel: Bislang zieren unter anderem zwölf Meistertitel (Rekord), sechs Pokalsiege und zwei Triumphe in der Champions League Müllers Vita. Mit dem DFB-Team wurde der Offensivspieler 2014 zudem Weltmeister.