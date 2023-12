Comeback für EM? Kroos vermeidet jeglichen Kommentar

Andreas Gora/dpa

Toni Kroos hatte seine Karriere im DFB-Team 2021 beendet.

In der Debatte über eine mögliche Rückkehr in die Fußball-Nationalmannschaft für die EM in Deutschland hat Toni Kroos in seinem Podcast jeglichen Kommentar zu dem Thema vermieden.

In der letzten veröffentlichten Ausgabe des Jahres von "Einfach mal Luppen" gab es von dem Mittelfeldspieler von Real Madrid keine Aussage dazu, ob er sich ein Comeback vorstellen könne.

Bruder Felix Kroos sorgte mit Andeutungen zwar für Lacher bei dem Weltmeister von 2014, sprach die Comeback-Debatte für die Heim-Europameisterschaft aber nie direkt an.

Kroos' Real-Kollege Antonio Rüdiger hatte eine Rückkehr des 33-Jährigen zuletzt zum Thema gemacht und davon berichtet, er frage seinen Mitspieler "jeden Tag".

Nagelsmann zu Kroos-Rückkehr

Bundestrainer Julian Nagelsmann bezeichnete zuletzt im "ZDF-Sportstudio" eine Kroos-Rückkehr als "interessanten Gedanken" und ergänzte: "Man muss sich ja über alle Spieler, die einen deutschen Pass haben, das ist ja glaube ich mein Job, Gedanken machen." Konkret habe er mit Kroos aber noch nicht darüber gesprochen.

Der "Bild" zufolge kann sich Kroos angeblich ein Comeback für die Heim-EM vorstellen. Der Mittelfeldstar hatte seine Karriere im DFB-Team nach 106 Länderspielen nach dem Achtelfinal-Aus bei der EM 2021 beendet. Die Entscheidung sei unwiderruflich, hatte er damals geäußert.

Kroos gehört seit 2014 zu den Leistungsträgern im Team von Real Madrid, ist aber keine Vollzeitkraft mehr. Mit Real gewann er vier Mal die Champions League, zuvor hatte er den Pokal bereits einmal mit dem FC Bayern München geholt.