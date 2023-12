BVB zwischen Bonus-Einnahmen und Nachzahlungen

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Terzic, Watzke und Kehl: Die BVB-Verantwortlichen im Dialog

Wenn Borussia Dortmund im kommenden Sommer auf dem Transfermarkt aktiv wird, könnte ein unerwartet großes Budget zur Verfügung stehen. Denn für gleich mehrere Ex-Stars winken Nach- beziehungsweise Bonuszahlungen. Auf der anderen Seite muss auch der BVB für Verpflichtungen weitere Gelder an die Ex-Klubs abdrücken, wie nun enthüllt wurde.

Beim derzeit durch die Bundesliga wankenden Vizemeister Borussia Dortmund wird es spätestens nach der Saison zahlreiche Veränderungen im Kader geben (müssen), das ist bereits absehbar. Doch wie viel Geld steht den Verantwortlichen zur Verfügung, deutet sich doch in dieser Spielzeit kein Top-Verkauf an wie in den vergangenen Jahren? Die Antwort: Offenbar mehr als gedacht.

Denn genau die letzten beiden großen Verkäufe - Jude Bellingham (Sommer 2023 zu Real Madrid: 103 Millionen Euro Ablöse) und Erling Haaland (Sommer 2022 zu Manchester City: 60 Millionen Euro Ablöse) - spülen weitere Gelder in die Kassen, wie "Sport Bild" erfahren hat.

Für die beiden Ex-Stars rechnet der BVB demnach mit Bonus-Nachzahlungen von immerhin rund zehn Millionen Euro. Aber nicht nur das.

Bei Bellingham wurde laut dem Magazin eine Drittelung der Ablöse-Raten mit Real ausgemacht, so dass das BVB-Konto sich um rund 33 Millionen Euro füllen wird. Auch andere zurückliegenden Verkäufe von Spielern, die nicht detaillierter genannt werden, könnten noch (Rest-)Beträge einbringen.

Zudem hoffen die Borussia-Verantwortlichen durch ein Weiterkommen in der Champions League bis ins Viertelfinale, zusätzliche 10,6 Millionen Euro an Prämien zu kassieren. Dafür braucht es allerdings einen Erfolg über PSV Eindhoven, wo Ex-BVB-Coach Peter Bosz am Ruder sitzt.

BVB muss für Füllkrug weitere Millionen entrichten

Neben den zu erwartenden Einnahmen müssen die Dortmunder allerdings auch definitiv mit weiteren Ausgaben planen, denn für Niclas Füllkrug, der kurz vor Ende der Transferfrist von Werder Bremen geholt wurde, sind weitere Millionenzahlungen nötig.

Laut "Sport Bild" hatten sich die Klubs auf eine zweiteilige Ratenzahlung der Basis-Ablöse von 15 Millionen Euro geeinigt. Heißt: Gut sieben Millionen Euro fließen im Sommer noch von BVB-Seite auf das SVW-Konto.

Schon zuletzt hatten die Schwarz-Gelben aufgrund der Qualifikation für die K.o.-Grunde der Königsklasse eine Bonuszahlung von 500.000 Euro für Füllkrug an die Weser leiten müssen.