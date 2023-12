Bericht: FC Bayern dachte über besondere Maßnahme nach

IMAGO/Laci Perenyi

Julian Nagelsmann heuerte nach seinem Aus beim FC Bayern als Bundestrainer an

Ende März trennte sich der FC Bayern von Julian Nagelsmann als Cheftrainer. Die Entscheidung fiel während einer Länderspielpause. Julian Nagelsmann weilte zu diesem Zeitpunkt im Ski-Urlaub. Der Verein soll deshalb eine besondere Möglichkeit in Erwägung gezogen haben.

Laut "Bild" dachten die Verantwortlichen des FC Bayern darüber nach, "Nagelsmann am Ski-Lift abzupassen". Am Ende soll es letztlich aber zu einer Telefonschalte mit dem damaligen Führungsduo bestehend aus Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic gekommen sein.

Die bevorstehende Freistellung soll Nagelsmann während des Gesprächs noch nicht mitgeteilt worden sein. Stattdessen zitierten Kahn und Salihamidzic den Übungsleiter wohl an die Säbener Straße, um die Angelegenheit persönlich zu klären. Am Ende entschied sich der FC Bayern für eine Trennung von Nagelsmann, der im Sommer 2021 von Hansi Flick übernommen hatte.

"Nach der WM haben wir immer weniger erfolgreich und attraktiv gespielt, die starken Leistungsschwankungen haben unsere Ziele in dieser Saison in Frage gestellt, aber auch über diese Saison hinaus. Deshalb haben wir jetzt reagiert", erklärte Kahn damals in einer offiziellen Klubmitteilung.

Salihamidzic sprach von der "schwierigsten Entscheidung in meiner Zeit als sportlich Verantwortlicher des FC Bayern".

Kahn und Salihamidzic beim FC Bayern ebenfalls Geschichte

Thomas Tuchel wurde daraufhin als Nachfolger installiert. Mit dem 50-Jährigen schieden die Münchner im weiteren Saisonverlauf in der Champions League sowie im DFB-Pokal jeweils im Viertelfinale aus.

In der Bundesliga musste der FC Bayern bis zum 34. Spieltag zittern. Nur ein überraschender Patzer von Borussia Dortmund sowie ein später Auswärtssieg beim 1. FC Köln bescherten dem deutschen Branchenprimus doch noch die Schale. Anschließend mussten Kahn und Salihamidzic gehen.