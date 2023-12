Mit diesem Trick motivierte Geraerts seine Schalke-Stars

IMAGO/Thomas Pakusch

Karel Geraerts übernahm im Oktober beim FC Schalke

Karel Geraerts war noch gar nicht richtig angekommen als Cheftrainer beim FC Schalke 04, da hatte er schon seine erste Krise im Klub zu überstehen. Nach der 3:5-Klatsche in Düsseldorf klebte Königsblau auf dem Relegationsplatz in der 2. Bundesliga fest, der Trainereffekt nach der Entlassung von Thomas Reis schien längst verpufft. Da bediente sich der neue S04-Coach offenbar eines speziellen Motivationstricks.

Der Belgier, der bis dato zwei Siege und drei Niederlagen in seiner Schalke-Bilanz zu Buche stehen hatte, traf nach Informationen der "Sport Bild" folgende Abmachung mit seinen Spielern: Die drei Spiele bis zur Winterpause müssen vom Ergebnis und von der Performance her stimmen, dann gibt es einen verfrühten Urlaubsstart.

Offenbar fand diese Ansage von Geraerts bei den S04-Stars Anklang: 4:0 gegen Osnabrück, 2:0 gegen Rostock und 2:2 gegen Greuther Fürth lauteten die Resultate aus den letzten drei Spielen vor der Winterpause.

Eine starke Bilanz, nach der die Abmachung des Trainers eingehalten wurde. Nach dem Remis gegen Greuther Fürth ging es für den Profi-Kader nicht mehr auf den Trainingsplatz, seit dem Wochenende befinden sich gleich mehrere Spieler bereits im Urlaub.

Geraerts will mit Schalke 04 "mutig sein und nach vorne spielen"

Geraerts hofft derweil, den Schwung aus den letzten drei Partien vor Weihnachten mit ins nächste Jahr transportieren zu können.

"Die Mannschaft hat sich in allen Bereichen verbessert, und die Ergebnisse dieser Verbesserung haben wir besonders in den vergangenen drei Wochen gesehen. Nun werden wir weiter mit meiner Philosophie arbeiten: Nach vorne spielen, mutig sein, eine hohe Intensität bringen und Tore schießen", so der 41-Jährige in der "Sport Bild".

Nach der Winterpause geht es für die Gelsenkirchener am 20. Januar (ab 20:30 Uhr) mit dem Knallerspiel gegen den Hamburger SV in der 2. Bundesliga weiter.