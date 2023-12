Brisante Details zum Nagelsmann-Rauswurf bei Bayern enthüllt

IMAGO/Ulrich Wagner

Julian Nagelsmann wurde im März als Trainer des FC Bayern entlassen

Nach der 1:2-Niederlage gegen Bayer Leverkusen hatte sich der FC Bayern im März 2023 überraschend von Julian Nagelsmann getrennt. Nun wurden pikante Details zu dem Entschluss enthüllt.

Laut "Sport Bild" gingen die damaligen Bosse Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic bei der 1:0-Pausenführung gegen die Werkself mit in die Bayern-Kabine. Dabei sollen der ehemalige Vorstandsboss und der Ex-Sportvorstand ein genaues Auge auf Nagelsmann geworfen haben. Ein Vorgehen, das die Spieler überrascht hat.

Kahn und Salihamidzic seien zu dem Entschluss gekommen, dass Nagelsmann bei seiner Ansprache zu schnell geredet hat und die Profis dem Coach nicht folgen konnten. Das Führungsduo habe "ratlose Blicke" wahrgenommen, heißt es in dem Bericht.

Motivierende Worte richten die beiden weder an Nagelsmann noch an die Mannschaft.

Nach dem Kabinen-Besuch soll für Kahn und Salihamidzic festgestanden haben, dass man sich von Nagelsmann trennen muss.

Bayerns einstiger Sportvorstand Hasan Salihamidzic hatte die Entlassung von Nagelsmann als "schwierigste Entscheidung in meiner Zeit als sportlich Verantwortlicher des FC Bayern" bezeichnet. Ex-Vorstandschef Oliver Kahn wies damals auf die "starken Leistungsschwankungen" des Teams unter Nagelsmann hin. Diese hätten "unsere Ziele in dieser Saison in Frage gestellt, aber auch über diese Saison hinaus. Deshalb haben wir jetzt reagiert".

Nagelsmann selbst sei von seinem Rauswurf laut "Bild" "völlig überrascht" gewesen. Zuvor hatte er die Länderspielpause noch genutzt, um mit seiner Freundin Lena Wurzenberger im Zillertal Ski zu fahren.

Als Nachfolger verpflichtete der FC Bayern Thomas Tuchel. Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte die Trennung von Nagelsmann später als Fehler bezeichnet. "Den Trainer habe nicht ich ausgetauscht. Der Verein hat den Trainer ausgetauscht, was nicht unbedingt klug war", sagte er in der "BR"-Sendung "Sonntags-Stammtisch".