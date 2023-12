Bayerns Top-Leistung für Basler eine "Überraschung"

IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Vom FC Bayern überrascht: Mario Basler

Am vergangenen Sonntag setzte der FC Bayern beim klaren 3:0-Heimsieg gegen den zuvor starken VfB Stuttgart ein dickes Ausrufezeichen. Auch der sonst oftmals kritische Ex-Münchner Mario Basler war vom Auftritt des Rekordmeisters begeistert.

Der VfB war mit riesigem Selbstvertrauen in die Allianz Arena gereist, nur ein Punkt lag vor dem Spieltag zwischen den beiden Klubs. Im Top-Duell mit dem FC Bayern ging das Team von Trainer Sebastian Hoeneß dann jedoch unter.

"Dass man in München mal 0:3 verlieren kann - klar. Aber Stuttgart in der Form, in der sie gerade waren - das war für mich dann schon eine kleine Überraschung, weil sie wirklich nicht die geringste Chance hatten", fasste Mario Basler die Eindrücke der Partie in seinem Podcast "Basler ballert" zusammen.

Nach Meinung des 55-Jährigen waren die Gäste am Ende sogar noch gut bedient. "Das Spiel hätte auch gut und gerne 5:0 oder 6:0 ausgehen können", stellte Basler klar.

Den FC Bayern hatte er nicht "so dominant" erwartet, gestand der Europameister von 1996. Schließlich hätte der deutsche Branchenprimus "ohne Fünf" antreten müssen und personell entsprechend "große Probleme" gehabt. "Doch Stuttgart war chancenlos", bilanzierte Basler.

FC Bayern: Basler stichelt mal wieder gegen Kimmich

Gegen Stuttgart zeigte der FC Bayern zudem eine deutliche Reaktion auf die heftige 1:5-Schlappe gegen Eintracht Frankfurt am vorigen Spieltag.

"Bayern hatte natürlich Druck nach der Art und Weise, wie sie in Frankfurt verloren haben. Es war klar, dass sie performen müssen", betonte Basler, der in der Folge eine "Top-Leistung" der Tuchel-Elf sah. Dem VfB attestierte der Ex-Profi dagegen "weiche Knie".

Zum Abschluss verteilte der frühere Nationalspieler noch eine Spitze in Richtung seines Lieblingsziels. "Es ging auch ohne Kimmich ganz gut", kommentierte Basler den kurzfristigen Ausfall des Mittelfeldspielers, den er schon länger auf dem Kieker hat.