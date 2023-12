Werner-Wechsel? Plan von RB Leipzig durchgesickert

IMAGO/Blatterspiel

Timo Werner ist häufig nur noch Ersatzspieler bei RB Leipzig

Die eigenen Verletzungssorgen waren immer wieder zu groß, die interne Konkurrenz um Xavi Simons, Yussuf Poulsen, Loïs Openda und Benjamin Sesko außerdem zu stark: Timo Werner blickt auf ein äußerst dürftiges Kalenderjahr 2023 zurück. Wie geht es für den Krisen-Star von RB Leipzig im Januar weiter?

In den vergangenen Wochen mehrten sich längst die Spekulationen, die Werner in der Rückrunde nicht mehr bei den Roten Bullen sehen. Von einem Leihgeschäft ist die Rede. Bei einem Klub, wo Timo Werner zu seiner Bestform zurückfinden kann, die er seit seiner schweren Syndesmoseband-Verletzung vor der WM 2022 komplett verloren hat.

In der laufenden Spielzeit stand er in gerade einmal zwei Bundesliga-Partien in der Startelf von Cheftrainer Marco Rose, in der Champions durfte er noch gar nicht von Beginn an ran. Der 27-Jährige hat seine Spritzigkeit, seine Leichtigkeit und seinen sicheren Torabschluss verloren, die ihn in den Jahren zuvor schon zu 100 Bundesliga-Toren geführt hatten.

Nach "Sport Bild"-Infos sieht der Fahrplan mit Timo Werner für die kommenden Monate wie folgt aus. RB Leipzig wird sich zwar gesprächsbereit zeigen, sollte sich ein potenzieller Interessent bei dem Klub melden. Da in den kommenden zwei Wochen aber nichts Konkretes zu erwarten ist, wird Werner am Trainingslager der Sachsen am 2. Januar im spanischen La Manga voraussichtlich teilnehmen und weiter um seine Chance kämpfen.

Werner hat Heim-EM noch nicht aufgegeben

Die endgültige Entscheidung, ob der 57-malige Nationalspieler im Winter-Transferfenster doch noch wechseln wird, soll dann erst im Laufe des Januars fallen.

Klar ist, dass Werner die Teilnahme an der bevorstehenden Heim-EM mit der deutschen Nationalmannschaft noch nicht gänzlich abgeschrieben hat. Dafür braucht er aber vor allem Einsatzzeit. Sollte ihm diese auch weiterhin beim Tabellendritten der Bundesliga verwehrt bleiben, könnte sich bis Ende Januar noch eine Ausleihe anbahnen.